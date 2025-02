Federica Sironi, chi è la moglie di Lorenzo Rovagnati: sposati dal 2019 con un matrimonio da favola

Nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 2025 è morto Lorenzo Rovagnati in un tragico incidente, erede dell’omonima azienda di salumi fondata dal padre Paolo. L’elicottero su chi viaggiava, insieme a due piloti, si è schiantato al suolo in fase di decollo, le cause dell’incidente non sono chiare ma è possibile che la fitta nebbia sia stata determinante. Lorenzo, classe 1982 e 41 anni, la madre Claudia il fratello Ferruccio ma anche la moglie Federica. Sulla donna ci sono pochissime informazioni, entrambi infatti non hanno mai amato la vita mondana né in nessun modo alimentato il gossip.

Chi è Federica Sironi Rovagnati, moglie di Lorenzo Rovagnati? L’unico grande evento sbalzato agli onori della cronaca è stato il loro matrimonio da favola avvenuto il 1° giugno 2019. Si sono sposati a Macherio nella Chiesa di San Gervaso e San Protaso, lui con un completo in blu lei, come da tradizione, con un lungo abito bianco con tanto di velo e strascico. La coppia ha avuto due figli ed era in attesa del terzo. Chi li conosce dichiara che non solo Rovagnati ma anche la moglie Federica si vedeva spesso in azienda, accompagnata dai bimbi.

La moglie di Lorenzo Rovagnati, Federica Sironi è incinta del terzo figlio. Ed il sindaco di Noceto, Fabio Fecci, nel descrivere l’imprenditore ha fatto riferimento proprio alla felicità di entrambi per la gravidanza: “Più volte sono stato a casa loro, loro a casa mia, hanno avuto modo di conoscere la mia famiglia. Sono colpito, non ci posso credere. Un ragazzo giovane, papà di due figli, non doveva capitare. Due giorni fa mi aveva detto che era galvanizzato perché stava aspettando il terzo.”