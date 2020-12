Federica, sorellastra Aurora Betti/ “Un incontro e poi non l’ho più vista”

Aurora Betti a Seconda Vita racconta di avere una sorellastra di nome Federica. La “sorella” è nata dalla madre naturale, ma con cui non ha alcun rapporto. La scoperta è avvenuta per puro caso quando Aurora decide di contattare la madre naturale su Facebook. “Sei tu” le scrive, ma la donna replica “non sono io tua madre” facendole immediatamente capire che è proprio lei! “Mi ha confermato che era lei. Io le ho detto ‘sono tua figlia Aurora’ e lei mi ha detto ‘chiamami’” – ha raccontato la ex concorrente di Temptation Island. Una lunga telefonata che la Betti ha raccontato così: “ci ho parlato e mi ha detto delle cose in modo molto calmo, tranquillo. Mia madre una persona bugiarda, non hai mai smesso di perseguitarmi”. Ed è proprio in questi anni che Aurora scopre dell’esistenza di una sorellastra di nome Federica.

Aurora Betti e la sorellastra Federica: il racconto a Seconda Vita

A raccontare l’incontro è proprio Aurora Betti a Seconda Vita: “è la prima persona che io vedo che è lo stesso sangue, anche se per metà. Parliamo, lei mi dice delle cose, mi viene un raptus le prendo il braccio e le dico ‘di a tua madre per tutto quello che ha fatto, se io oggi sono felice è perchè non sono con lei. Poi è andata via e non l’ho più vista”. Nessuna famiglia allargata per Aurora che, dopo il primo incontro con la sorellastra Federica, decide di non avere alcun rapporto. Qualcosa però cambia quando scopre che il padre naturale è morto. Allora chiamo Federica per chiedere la data di nascita della madre, ma per la ragazza c’è una brutta sorpresa: “lei mi fa ‘non so come hai fatto, mamma è morta due giorni fa’. Non sono mai andata al cimitero, mia madre è Chiara”.



