È già fuori dal carcere e presto tornerà alla piena libertà Victor Diaz Silva, il killer di Federica Squarise noto come “Il Gordo” condannato per l’omicidio della 23enne veneta avvenuto nel 2008 in Spagna. Secondo la stampa locale, riporta Il Gazzettino, l’uomo si sarebbe rifatto una vita e avrebbe sposato una donna conosciuta durante la detenzione. Il 31 marzo 2026 sarà libero a tutti gli effetti, quando scatterà il termine della pena dopo i 17 anni e 9 mesi di reclusione incassati all’esito del processo per il delitto della giovane italiana.

Federica Squarise, originaria di San Giorgio delle Pertiche (Padova) fu stuprata e assassinata a Lloret de Mar durante una vacanza. Sarebbe stata aggredita dopo aver rifiutato le avances del suo aguzzino che, la sera del 30 giugno 2008, l’avrebbe poi uccisa in un boschetto.

Federica Squarise uccisa nel 2008: il killer “Il Gordo” presto libero

Per “Il Gordo”, condannato a 17 anni e 9 mesi di carcere per l’omicidio di Federica Squarise, si avvicina quindi il fine pena e da qualche tempo godrebbe di permessi premio e di un percorso di recupero fuori dal carcere che, di fatto, gli consentirebbe già di vivere una vita a 360 gradi fuori dal perimetro del penitenziario.

Originario dell’Uruguay, Victor Diaz Silva sarebbe stato un clandestino al momento del delitto. Oggi vivrebbe con la moglie a Saragozza e avrebbe un lavoro. Il suo arresto per l’uccisione di Federica Squarise avvenne pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo della 23enne, a seguito della testimonianza di quattro persone a cui avrebbe confessato l’orrendo crimine commesso. Avrebbe poi ammesso le proprie responsabilità anche agli inquirenti, ma solo in merito al delitto e non per la violenza sessuale di cui furono trovati segni sul corpo della giovane.