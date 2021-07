Federica, tentatrice di Stefano a Temptation/ “Manuela? Il pane a chi non ha i denti”

Federica è la tentatrice di Stefano a Temptation Island 2021. Il fidanzato di Manuela è sempre più vicino alla 25enne siciliana che durante queste prime puntate non ha nascosto il suo interesse per Stefano. La coppia formata da Manuela e Stefano ha deciso di mettersi in gioco nel reality show dei sentimenti di Canale 5. In realtà a volervi partecipare è stata Manuela stanca dei ripetuti tradimenti del fidanzato. Sta di fatto che la coppia, una volta entrata nei rispettivi villaggi, ha cominciato a mostrare tutti i punti deboli. A cominciare da Stefano che in diverse occasioni ha screditato la fidanzata con parole davvero poco carine. Non solo, Stefano si è anche avvicinato alla single Federica a cui ha raccontato alcuni retroscena del suo rapporto con Manuela che hanno fatto divertire la single tentatrice. In particolare durante l’ultima puntata Stefano ha raccontato di una sorpresa che voleva organizzare alla fidanzata Manuela che ha declinato con la single Federica che ha esclamato “il signore dà il pane a chi non ha i denti”.

La tentatrice Federica conquisterà Stefano a Temptation Island 2021?

Tante sono state le battutine pronunciate dalla single tentatrice Federica nei confronti di Manuela che è stata anche definita “una vipera”. Una cosa è certa: la presenza di Federica ha permesso a Manuela di avere nuovamente la conferma di cosa pensa il suo fidanzato di lei. Forse proprio per questo motivo la bella Manuela nel villaggio delle fidanzate ha accettato la corte del single tentatore Luciano Punzo che le ha organizzato una bellissima sorpresa portandola in spiaggia a vedere l’alba. Che dire: possibile che Temptation Island 2021 segni la fine della storia d’amore tra Manuela e Stefano? Chissà che entrambi non possano decidere di prendere strade separate durante il falò di confronto finale e viversi fuori dal programma una storia con i single Luciano e Federica!

