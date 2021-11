Federica Torchetti e Carmine Buschini/ Nel cast di Storia di una famiglia perbene: saranno Maria e Michele

Federica Torchetti e Carmine Buschini sono le due new entry nel cast di “Storia di una famiglia perbene”, la fiction in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5. Federica interpreterà Maria De Santis e Carmine Buschini vestirà i panni di Michele Straziota. I due hanno sostituito Silvia Rossi e Andrea Arru, che interpretavano gli stessi personaggi ma da bambini.

STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE/ Anticipazioni 17 novembre: Teresa e Maria a confronto

Federica Torchetti, la consacrazione con il film “La scuola cattolica”

Ora, invece, li ritroveremo 19enni, 7 anni dopo l’ultima volta. La popolarità di Federica Torchetti è esplosa in seguito al successo del controverso film “La scuola cattolica”. Nella pellicola interpreta Rosaria Lopez, la ragazza che la notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 venne uccisa nel cosiddetto massacro del Circeo. Il film è stato vietato ai minori di 18 anni e questa cosa non è andata giù praticamente a nessuno, dal regista agli attori.

Anche Federica Torchetti, ormai amatissima dal pubblico italiano, si è lasciata andare a un duro sfogo: “Un ragazzino di 13 anni oggi sta su TikTok, Instagram e Facebook. Su Internet vede di tutto, e mi sembra assurdo che una storia vera, che racconta dei fatti reali, venga censurata”. Federica ha recitato anche in Mondocane (2021) e in L’ultimo Paradiso (2021). Sul piccolo schermo, invece, si è fatta conoscere dal pubblico per il suo ruolo nella serie di Netflix “Zero”.

Carmine Buschini e il suo passato doloroso

Carmine Buschini ha conosciuto il successo grazie alla serie “Braccialetti Rossi”. Non tutti sanno che ha avuto un’infanzia difficile. i servizi sociali lo hanno tolto dalla custodia della madre, una donna che ha avuto 14 figli con due uomini diversi, e affidato a una casa-famiglia. Durante l’adolescenza è stato adottato da una famiglia residente in Emilia Romagna, che lo ha aiutato negli studi. Ha preso poi parte al cast di altre due fiction e un film: Il capitano Maria, Cuori e Liberi di scegliere, uscito nelle sale nel 2019. Carmine è anche uno dei protagonisti della serie “Cuori”.

Il suo debutto ha spinto “Storia di Una Famiglia perbene” in tendenza su Twitter e in molti si sono subito complimentati con il giovane attore per il suo ruolo drammatico che, secondo molti, potrebbe finire in tragedia. Dal diligente e timido dottor Fausto al combattuto Michele Straziota il passo è stato breve per il pubblico che lo adora e lo segue ma non per l’attore che si è dovuto calare nei panni del figlio del boss della fiction. Il suo percorso nella fiction è appena iniziato e proprio nella prossima puntata di Storia di Una Famiglia perbene ritroveremo Michele e Maria di nuovo faccia a faccia ad un matrimonio e a quel punto dovranno mettere da parte gli anni passati lontani e la delusione, come andrà a finire la loro storia d’amore e chi avrà la peggio in questa storia?

