Federica Vincenti, chi è la moglie di Michele Placido/ “Senza di lei mi sentirei…”

Federica Vincenti smentisce la crisi sul matrimonio con Michele Placido

Federica Vincenti è la moglie di Michele Placido. La differenza d’età tra i due è notevole, sono ben 37 anni. I due si sono sposati nel 2012 a Cisternino, in Valle D’Itria, dopo che il noto attore aveva ottenuto l’annullamento alla Sacra Rota delle sue precedenti nozze. I due hanno anche un figlio, Gabriele, e diversi mesi fa correva voce di una presunta crisi coniugale. Valentina e Michele si sono conosciuti nel 2002 e stanno insieme ormai da diciotto anni, dubbi su loro amore non dovrebbero essercene. Tuttavia alcune dichiarazioni dell’attrice e cantante a Vanity Fair lasciarono molto su cui pensare e Federica fu travolta dalle critiche e accusata di aver umiliato suo marito. Valentina disse infatti al noto settimanale: “La vecchiaia è una voragine che governa e inghiottisce l’amore.”

Travolta da numerose critiche, l’attrice è tornata sull’argomento smettendo le voci su una crisi di coppia. Nell’intervista del 2017 Valentina stava riprendendo in mano la sua vita di artista e raccontò: “L’amore cambia, quando è agli inizi non ci pensi che un giorno quella differenza d’età vi dividerà per forza di cose. Cambia il corpo, cambiano i muscoli, le forze. Cambia la testa, può togliere i pensieri e il ricordo” ha spiegato l’artista, che tuttavia ha sottolineato, anche a seguito delle critiche, di non essersi lasciata con Michele Placido.

Chi è Federica Vincenti, la moglie di Michele Placido

Dopo la fine del matrimonio con Simona Stefanelli, Michele Placido incontra Federica Vincenti. Dal loro amore nel 2006 è nato Gabriele, il quarto figlio dell’attore e regista. Parlando di Federica, Michele ha rivelato: “Ciò che mi dà lei, sul piano dell’organizzazione, del nostro lavoro teatrale e cinematografico, è fondamentale. Senza di lei sarei perduto”. Federica Vincenti studia canto fin da piccola. A 19 anni entra all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma “Silvio D’Amico” dove studia recitazione, pianoforte e canto lirico. Diplomata nel 2005, la donna ha poi continuato a studiare e seguire seminari di perfezionamento in canto.

Nel 2004 fonda la Goldenart Production, la quale ha una produzione decisamente variegata, che spazia dal teatro, al cinema e alla musica. Dal 2006 Federica partecipa a oltre venti spettacoli teatrali dove sono presenti le figure più rappresentative del teatro italiano. Si ricordano tra gli altri, Spoon River con Mariangela Melato, l’interpretazione di brani di John Dowland ne Il Mercante di Venezia mentre nello spettacolo Italia Mia di Vincenzo Cerami canta sulle musiche di Nicola Piovani.











