Federica Vincenti, la moglie di Michele Placido?/ Dalla recitazione a The Voice of Italy

Chi è Federica Vincenti? Non solo la moglie di Michele Placido

Federica Vincenti è un’attrice, cantante e produttrice musicale nata a Scorrano nel 1983. È conosciuta per essere la moglie di Michele Placido. È nata l’8 novembre e all’anagrafe il suo nome è Federica Luna Vincenti. Ha studiato canto sin da l’età di 19 anni. Proprio in quegli anni è entrata all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma Silvio D’Amico e ha studiato recitazione, canto lirico e pianoforte diplomandosi nel 2005.

Ha partecipato a Spoon River con Mariangela Melato, Il mercante di Venezia in prova con Moni Ovadia. La straordinaria attrice cantante ha anche intonato note sulla musica di Nicola Piovani riuscendo a vincere il premio Persefone 2010 come cantante rivelazione dell’anno. Inoltre nel Riccardo III di Shakespeare diretta da Massimo Ranieri a interpretato anche il ruolo della Regina Elisabetta. Nel 2016 ha partecipato al The Voice of Italy ed è entrata poi nel team di Raffaella Carrà Ma non è arrivata in finale.

Federica Vincenti e Michele Placido: la differenza d’età non è mai stato un limite nel loro rapporto

In merito alla sua vita privata alla giovane attrice veramente molto abbottonata anche se molti elementi della coppia sono passati necessariamente sotto i riflettori essendo due persone dello spettacolo. Infatti la differenza d’età tra i due attori è notevole, sono circa 37 anni di differenza. I due si sono sposati a Cisternino in Valle d’Itria.

Nel 2006 ha avuto il figlio Gabriele nato dalla sua relazione con il regista Michele Placido che ha conosciuto nel 2002 e con cui si è sposata dieci anni dopo il 14 agosto 2012. La loro relazione dura ormai da 20 anni: nel 2004 ha fondato una casa di produzione che spazia dalla musica alle rappresentazioni teatrali. Nonostante lei fosse giovanissima, l’attore innamoratissimo ha chiesto l’annullamento alla Sacra Rota del precedente matrimonio per poterla sposare in chiesa.

