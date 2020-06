Federica Vincenti, moglie Michele Placido/ “Abbiamo vissuto un inferno mediatico”

Federica Vincenti è la moglie di Michele Placido, l’attore e regista ospite della seconda puntata (in replica) di “20 anni che siamo italiani”, lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada e trasmesso sabato 27 giugno 2020 su Raiuno. Un amore importante quello tra il regista e la cantante ed attrice che lo scorso anno hanno vissuto un momento di forte crisi. A rivelarlo in quell’occasione fu proprio la Vincenti rilasciando una lunghissima intervista a Vanity Fair: “la vecchiaia si è allargata, piano piano, fino a farsi voragine. Non a distruggerci, ma a governare lei. Cambia il corpo, cambiano i muscoli, le forze. Cambia la testa, può togliere i pensieri e il ricordo a un uomo che ha fatto la cultura nel mondo al pari di mostri d’intelletto come Monicelli, Albertazzi. Cambiano i desideri. Le voglie non sono più comuni”.

Parole allarmanti quelle pronunciante dall’interprete di Parabita che lasciavano presagire la fine di un amore durato 17 anni di matrimonio. Sempre in quell’intervista, la donna aveva precisato: “l’amore cambia. Quando è agli inizi non ci pensi: che un giorno quella differenza d’età vi dividerà per forza di cose, che tra voi ci sarà la vecchiaia, e che sarà abissale”. Per fortuna a distanza di poco tempo è tornato il sereno tra i due che si sono riappacificati.

Federica Vincenti e Michele Placido: “chiediamo rispetto”

Federica Vincenti e Michele Placido sono più uniti che mai. Dopo un momento di crisi, la coppia si è chiarita e le cose sembrano procedere nella giusta direzione. Nonostante la differenza di età, ricordiamo che la Vincenti ha 37 anni mentre Placido ne ha 72, la coppia è tornata a sorridere e quella crisi per fortuna è solo un brutto ricordo. Sta di fatto che le dichiarazioni della cantante di “Sorry” non sono passate inosservate generando una vera e propria polemica. “Abbiamo vissuto un inferno mediatico. Non ho mai detto di aver lasciato mio marito” – ha detto la Vincenti precisando – “si è preso solo la parte cattiva.

Ho solo spiegato cosa significa vivere un’amore che subisce cambiamenti e momenti difficili. Si è detto che ho mancato di rispetto a mio marito, umiliandolo a settantuno anni dalla moglie giovane. Noi chiediamo rispetto”. Intanto anche il marito Michele Placido sempre alla stampa parlando della moglie aveva dichiarato: “Federica è molto più giovane di me, probabilmente ci lasceremo, è anche giusto, stiamo insieme da 17 anni e 4 di matrimonio. Mi sarebbe piaciuto incontrarla prima, ma ringrazio per quello che è accaduto. Avevo deciso di separarmi a 70 anni, prolunghiamo il contratto di anno in anno, se questo accade niente pettegolezzi, rispettate la storia che è stata bella e duratura”.



