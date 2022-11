Federica Vincenti, moglie Michele Placido/ “All’inizio i figli non la presero bene”

Federica Vincenti, seconda moglie di Michele Placido

Federica Vincenti è la moglie di Michele Placido, ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi venerdì 4 novembre di Oggi è un altro giorno. Federica Vincenti, classe 1983, ha studiato recitazione, canto lirico e pianoforte all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma “Silvio d’Amico”. Nel 2002 ha iniziato una relazione con l’attore Michele Placido, sposato nel 2012. Nel 2006 sono diventati genitori di Gabriele. “Facevo lo scapolone, non volevo commettere errori. Affinità elettiva unica, ci siamo dati e persi l’uno nell’altra, e oggi abbiamo questo testimone, Gabriele, che fa sì che siamo una famiglia, riconosciuta anche dagli altri figli. Non la presero bene. Violante la subiva”, ha ammesso Placido nel 2016 sulle pagine di Vanity Fair. E ha aggiunto: “Dicevano che lei si fosse messa con me solo perché voleva diventare famosa, invece a The Voice è andata in incognito senza che io la raccomandassi”, ricordando la partecipazione della moglie al reality show nel 2016.

Simonetta Stefanelli, ex moglie Michele Placido e la relazione con Virginie Alexandre/ La nascita di Inigo

Federica Vincenti e Michele Placido: come è cambiato il loro amore

Nel 2017 Federica Vincenti ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair, parlando di come è cambiato negli anni il rapporto con il marito Michele Placido: “L’amore cambia. Quando è agli inizi non ci pensi: che un giorno quella differenza d’età vi dividerà per forza di cose, che tra voi ci sarà la vecchiaia, e che sarà abissale. Cambia il corpo, cambiano i muscoli, le forze. Cambia la testa… Cambiano i desideri. Le voglie non sono più comuni”. E aveva concluso: “Resta l’uomo della mia vita e il padre di mio figlio anche nell’allontanarci, anche a stagione dell’amore finita, perché comunque resta che io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me, e questo ci fortifica”. Molti giornali avevo dedicato titoli alla fine del matrimonio tra Federica e Michele Placido. La Vincenti aveva quindi scritto una lettera, pubblicato sul sito di Vanity Fair, in cui attaccava il “sistema infernale” del gossip: “Non c’è stato nessun addio, nessun capolinea… Dal dire che col tempo e la maturità cambiano desideri, voglie, forze, al dire che l’ho sbattuto fuori dalla mia vita e ci stiamo separando, divorziando, ci passa un’infinità”. Ancora oggi Federica Vincenti e Michele Placido lavorano insieme, lei è la produttrice del suo ultimo film “L’ombra di Caravaggio”.

LEGGI ANCHE:

Violante, Michelangelo, Brenno, Inigo e Gabriele/ I cinque figli di Michele PlacidoMichele Placido: "Cinema? Fu Monica Vitti a scoprirmi"/ "Quando sarò in pensione…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA