Federica Vincenti, moglie Michele Placido/ “Senza di lei sarei perduto”

Federica Vincenti è la moglie di Michele Placido. L’attrice, classe 1983, è legata al grand attore e regista da quasi 20 anni. Nel 2006 hanno avuto un figlio, Gabriele, e nel 2012 si sono sposati. Nel corso degli anni la grande differenza di età con il marito ha iniziato a segnare il loro rapporto: “L’amore cambia. Quando è agli inizi non ci pensi: che un giorno quella differenza d’età vi dividerà per forza di cose, che tra voi ci sarà la vecchiaia, e che sarà abissale”, ha detto Federica Vincenti qualche anno fa a Vanity Fair. E ha aggiunto: “Non è colpa di nessuno: a 70 anni l’uomo della mia vita e padre di mio figlio resta l’uomo della mia vita e il padre di mio figlio anche nell’allontanarci, anche a stagione dell’amore finita, perché comunque resta che io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me, e questo ci fortifica”.

Federica Vincenti e Michele Placido: insieme da 20 anni

L’estate scorsa Michele Placido, ospite a “C’è tempo per…” condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, ha parlato del rapporto con la moglie Federica Vincenti, definendola la sua “unica amica”. “Ciò che mi dà lei, sul piano dell’organizzazione, del nostro lavoro teatrale e cinematografico, è fondamentale. Senza di lei io sarei perduto!”, ha detto il regista. Negli ultimi anno Federica Vincenti si è dedicata principalmente alla sua carriera musicale. Nel 2016 ha partecipato a “The Voice of Italy” e nel 2017 è uscito il suo primo singolo “Sorry”: “Tutti noi attraversiamo una lunga serie di delusioni, di fallimenti. E saranno questi fallimenti il motore di cambiamento e crescita. Sorry è una parola sacra. Oggi la gente non chiede scusa per paura di sembrare debole agli occhi degli altri, ma chiedere scusa è segno di forza e di equilibrio”, ha spiegato la moglie di Placido.

