Vent'anni dopo l'omicidio di Federico Aldrovandi non si è fatto nulla per impedire che casi simili possano ripetersi: a dirlo è la madre Patrizia

Si è tenuto nella giornata di ieri – sabato 20 settembre 2025 – nella sua Ferrara (la città in cui è cresciuto e tragicamente morto) un evento per commemorare i 20 anni dall’omicidio di Federico Aldrovandi, il 18enne brutalmente picchiato per ragioni che non sono mai state veramente comprese da quattro poliziotti: un evento particolarmente sentito e al quale hanno partecipato entrambi i genitori di Federico Aldrovandi – mamma Patrizia e papà Lino – e i protagonisti istituzionali che hanno permesso di far luce sulla vicenda.

Partendo proprio da qui, vale la pena ricordare che Federico Aldrovandi morì la notte del 25 settembre del 2005 durante un – apparentemente banale – controllo da parte della polizia: inizialmente si disse che il 18enne era finito vittima dell’abuso di droghe e alcool (quella notte tornava a casa da una serata trascorsa con alcuni amici nel bolognese) e per arrivare alla verità ci vollero parecchi anni.

Grazie al supporto di una (coraggiosa) testimone, infatti, si scoprì che Federico Aldrovandi era stato picchiato al punto che due dei manganelli utilizzati dagli agenti – addirittura – si spezzarono a metà: una verità nascosta e saggiamente occultata, per la quel sono stati condannati in via definitiva (peraltro a solo sei mesi di carcere, grazie all’indulto arrivato nel 2012) gli agenti – oggi reintegrati in servizio, pur con mansioni amministrative – Enzo Pontani, Luca Pollastri, Monica Segatto e Paolo Forlani.

La mamma di Federico Aldrovandi: “20 anni dopo la sua morte, la situazione è rimasta identica”

Una vicenda – quella di Federico Aldrovandi – che ottenne un enorme risalto mediatico anche grazie alla durissima battaglia condotta dai suoi genitori per ottenere una verità e che dopo 20 anni non smette (e probabilmente mai lo farà) di fare male: a ricordarlo è stato il giudice – che condannò i carnefici del 18enne – Francesco Maria Caruso nell’evento di ieri, notando come l’attenzione mediatica non ci sarebbe mai stata se “la polizia avesse [ammesso] la perdita di autocontrollo” senza parlare di un “tossicomane morto”.

Presenti all’evento anche – lo dicevamo già prima – i genitori di Federico Aldrovandi con il papà Lino che si è limitato a ringraziare chi “fece il proprio dovere” e ricostruì la verità, ricordando che tutto “non sarebbe mai dovuto accadere”; mentre mamma Patrizia – parlando dell’ergastolo al quale sono condannati per aver perso un figlio per ragioni del tutto futili – ha criticato l’atteggiamento della politica che in 20 anni non ha fatto nulla per cambiare, nulla per “impedire che tragedie simili capitino ancora”.