Federico Apolloni è stato intervistato dal programma di Telelombardia, Iceberg, sulle accuse di violenza sessuale ai danni di una 22enne

Durante il programma di Telelombardia, Iceberg, ci si è soffermati sulle accuse di violenza sessuale ai danni di Federico Apollini e Mattia Lucarelli, quest’ultimo, figlio dell’ex attaccante Cristiano. Nella giornata del 16 settembre scorso si è celebrato il processo con il rito abbreviato, rinviato poi al prossimo 15 dicembre dopo una condanna in primo grado per violenza sessuale di gruppo a 3 anni e 7 mesi. I due – insieme ad altri due amici – hanno proposto un risarcimento per la vittima da versare in solido, una studentessa originaria degli Stati Uniti.

Ieri proprio Federico Apolloni è stato intervistato dal talk di Telelombardia a riguardo, spiegando: “Noi non abbiamo fatto niente di quello di cui ci accusano, questo lo voglio ben ribadire, sicuramente non metto in dubbio che noi ci siamo rivolti in macchina alla ragazza con frasi esplicite e volgari ma me ne vergogno fino ad un certo punto perchè bisogna contestualizzare quelle parole”.

FEDERICO APOLLONI: “LA MIA VITA E’ CAMBIATA”

Quindi ha proseguito: “Ti ritrovi da un giorno all’altro cascando dalle nuvole con un’accusa di violenza sessuale che inizialmente era stata vista come una violenza poi a processo in corso è cambiato il tutto ed è cambiato anche il capo d’imputazione, è diventata induzione”.

“La vita ti cambia perchè ti faccio un esempio stupido, tutte le volte che magari esco in gruppo… io ormai ci ho fatto un po’ il callo ma vengo sempre visto con un occhio un po’ particolare anche se a Livorno meno perchè mi conoscono e sanno che non farei mai una cosa del genere, giro a testa alta, senza alcuna vergogna perchè quando mi guardo allo specchio alla mattina so che persona sono e non sono quella che descrivono i giornali o che descrive la sentenza”. Quindi ha voluto precisare sul risarcimento proposto: “Il risarcimento che andiamo a fare alla parte lesa non è assolutamente un’ammissione di colpa come riportato da giornali e notiziari vari, assolutamente no”.



FEDERICO APOLLONI E MATTIA LUCARELLI: ECCO COS’ACCADDE

Ricordiamo che prima della condanna in primo grado a giugno 2024 sia Federico Apolloni che Mattia Lucarelli furono arrestati ai domiciliari poi rimessi in libertà. L’episodio incriminato sarebbe avvenuto nella notte fra il 26 e il 27 marzo 2022, quando la giovane vittima presunta aveva 22 anni e aveva incontrato i quattro amici in una discoteca di Milano.

Dopo una serata la giovane era salita in auto per essere portata a casa ma il gruppo era andato a casa di Mattia Lucarelli, dove, secondo la vittima, sarebbe avvenuta la violenza sessuale. Secondo la sentenza in primo grado, il giudice stabiliva che non si trattava di un momento di goliardia dopo una serata di gruppo ma “di una vera e propria azione collettiva” di modo da ottenere dei rapporti sessuali con la ragazza e “con il maggior numero di loro”.