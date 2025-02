L’amore nelle coppie di lunga data è stato messo a dura prova durante il lockdown: tante sono scoppiate, tante altre si sono ritrovate a essere ancora più forti di prima. Tra queste Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, che riescono sempre a superare i momenti di assoluta difficoltà. Ma chi è suo marito? È un ex calciatore, si sono conosciuti nel 2010 e da quel momento in poi non hanno più voluto separarsi.

Chi è Eleonora Abbagnato:"Ho affrontato momenti difficili"/ "Su mio marito Balzaretti ero guardinga"

Un anno dopo essersi conosciuti, grazie al loro parrucchiere, che di fatto li ha messi assieme come un moderno galeotto, hanno deciso di convolare a nozze per la gioia della loro famiglia. “Affrontiamo le difficoltà sempre insieme e nello stesso modo” ha confessato la famosa ballerina a proposito del marito in una recente intervista a Verissimo.

Federico Balzaretti, chi è il marito di Eleonora Abbagnato/ "Siamo una coppia di grandi lavoratori"

Federico Balzaretti: tutto sul passato del marito di Eleonora Abbagnato

Qual è il passato di Federico Balzaretti, il marito di Eleonora Abbagnato? Forse pochi lo sanno, ma è stato un calciatore di talento, vestendo della maglie di squadre importanti quali la Roma, la Fiorentina e il Palermo, oltre a quella prestigiosa della nazionale italiana. In comune con la maglia c’è il valore della famiglia che hanno allargato, infatti dal loro matrimonio sono nati Julia (più vicina alla danza, come la mamma) e Gabriel (più appassionato di calcio, infatti vorrebbe seguire le orme del padre).

Sempre in una sua recente intervista la ballerina di fama internazionale ha raccontato che a colpirla di più di Federico Balzaretti è stata la sua sensibilità e sul fatto che ci si possa sempre affidare per qualsiasi cosa. Quando è morta la sua nonna, lui le ha scritto una lettera bellissima dove sottolineava come l’importanza della famiglia sia nella sua fondamentale. Nella puntata di oggi di Storie di donne al bivio weekend la ballerina sarà ospite nel salotto di Monica Setta dove avrà modo di raccontare la sua sfavillante carriera e la sua felice vita privata oltre alle difficoltà che ha passato e superato grazie all’intervento del marito.

