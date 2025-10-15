Chi è Federico Balzaretti, marito di Eleonora Abbagnato: la carriera nel calcio, il matrimonio e i figli Julia e Gabriel

Chi è Federico Balzaretti, marito di Eleonora Abbagnato: la carriera nel calcio

Tra gli ospiti della prima puntata di This is me, in onda questa sera in prima serata su Canale 5, troviamo anche Eleonora Abbagnato. Vera e propria stella della danza, l’étoile ha costruito una brillante carriera e, nel suo privato, anche una bellissima famiglia al fianco del marito Federico Balzaretti; la coppia sta insieme da tantissimi anni e si supportano a vicenda in ogni fase della loro vita.

Originario di Torino e classe 1981, Federico Balzaretti è un ex stella del calcio che negli anni ha ricoperto il ruolo di difensore. Tantissime le squadre in cui ha militato: dopo essere cresciuto tra le file del Torino, ha debuttato nel calcio professionistico con Varese e Siena, tornando poi al Torino e vestendo successivamente le maglie di Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma, giocando in giallorosso dal 2012 al 2015.

Nel corso della sua carriera ha anche vestito la maglia della Nazionale italiana, prendendo parte agli Europei del 2012. L’addio al calcio giocato, con conseguente ritiro dal mondo professionistico, è avvenuto nel 2015 dopo aver vestito la maglia della Roma; in seguito, ha più volte ricoperto il ruolo di commentatore sportivo per diverse trasmissioni tv.

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti: i figli e la gelosia per il marito

Cosa sappiamo invece in merito alla storia d’amore tra Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti? La coppia ha celebrato la loro unione nel 2011 con il matrimonio presso la Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo, città natale della ballerina. Inoltre, hanno costruito una bellissima famiglia con la nascita dei figli Julia e Gabriel, rispettivamente nel 2012 e nel 2015.

La coppia è legata da tantissimi anni ed è innamoratissima, anche se non sono mancate alcune schermaglie amorose. L’étoile, per esempio, nel corso di una puntata di Obbligo o verità condotto da Alessia Marcuzzi, non ha fatto mistero di essere gelosa del marito, soprattutto per via della sua vicinanza a Diletta Leotta durante la loro comune esperienza lavorativa su Dazn.

“La lite più assurda che abbiamo fatto? Per gelosia, mia“, ha raccontato la Abbagnato. “Quando lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa”, ha poi aggiunto parlando del loro rapporto.