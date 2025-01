Federico Balzaretti, chi è l’ex calciatore: nel 2011 ha sposato Eleonora Abbagnato

Gran parte della felicità nella vita della danzatrice è derivante da Federico Balzaretti, l’ex calciatore di Fiorentina, Palermo e Roma è infatti il marito di Eleonora Abbagnato, con la quale condivide da anni la vita. I due si sono conosciuti nel 2010 grazie a un suggerimento del loro parrucchiere, che aveva notato abbastanza punti in comune tra i due per lasciar immaginare qualcosa di speciale, da quel momento in poi i due divennero inseparabili e soltanto pochi mesi più tardi, nel 2011, arrivò la proposta di matrimonio indirizzata alla danzatrice che non se la sentì assolutamente di rifiutare.

Federico Balzaretti è stato descritto così in una intervista rilasciata da Eleonora Abbagnato in quel di Verissimo nei mesi scorsi: “Abbiamo due caratteri simili, siamo due grandi lavoratori, diamo valore alla famiglia e abbiamo lo stesso modo di affrontare le difficoltà”.

Federico Balzaretti e il passato nel calcio: oggi lavora come dirigente

Nel corso della sua lunga carriera Federico Balzaretti è stato un abile terzino, che ha vestito le maglie di importanti squadre come Palermo, Roma e Fiorentina, oltre a quella della nazionale italiana. Dalla storia d’amore con Eleonora Abbagnato sono nati i due figli Julia e Gabriel, entrato a far parte del settore giovanile della Roma e che quindi sogna di ripercorrere le orme del papà nei prossimi anni.

Riguardo alla proposta di nozze ricevuta da Federico Balzaretti, celebrate nel 2011, Eleonora Abbagnato aveva rivelato: “Aveva acceso non so quante candele, io temevo che prendesse fuoco tutto, ho detto subito sì, hai visto mai che non me lo chiedeva più. Cosa mi colpì di Federico? Una lettera, quando morì mia nonna paterna, Eleonora, mi scrisse di capire la mia sofferenza, e che la famiglia era un punto fondamentale per lui” ha rivelato la ballerina in una vecchia intervista a Verissimo.