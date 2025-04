La seconda puntata di Obbligo o Verità – nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi su Rai Due – non ha tradito le attese; come per il primo appuntamento, gli ospiti della serata non hanno offerto solo momenti di divertimento e siparietti goliardici. Tra le battute ironiche e commenti sarcastici, tra le righe spuntano rivelazioni e aneddoti piuttosto particolari come quello rivelato da Eleonora Abbagnato in riferimento a suo marito Federico Balzaretti.

Julia, chi è la figlia di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti/ “Ha un talento raro…”

Tutto nasce da una domanda spigolosa di Alessia Marcuzzi nei confronti di Eleonora Abbagnato: “Quale è stata la litigata più assurda che avete avuto?”, diversamente da quanto si potesse immaginare, l’etoile non si è tirata indietro nel raccontare l’episodio. “Una questione di gelosia”, descritta così potrebbe sembrare un clichè classico ma la persona che avrebbe scatenato il tutto sarebbe un altro volto noto oltre che ex collega del marito, Federico Balzaretti: “Lavorava con lui”, ha spiegato Eleonora Abbagnato con una punta di risentimento ancora evidente e con un sorriso quasi beffardo. Alessia Marcuzzi tenta di fare mente locale e, poco dopo, le balena il possibile nome che sembra a tutti il più plausibile: “Ma non mi dire che è Diletta Leotta?”.

Eleonora Abbagnato gelosa del marito Federico Balzaretti e Diletta Leotta?/ L’etoile: “La lite più assurda…”

Federico Balzaretti a Obbligo o Verità ‘sibillino’ su Diletta Lettoa e la gelosia della moglie Eleonora Abbagnato

“Forse si, forse no”, risponde così Eleonora Abbagnato ma con un modo che sembra palesemente affermativo. “E’ lei o no?”, domanda ancora Alessia Marcuzzi riferendosi a Diletta Leotta e rispetto alla gelosia per il marito Federico Balzaretti ma poi è proprio la conduttrice di Obbligo o Verità, forse per togliere l’ospite dall’imbarazzo, a glissare: “Io la conosco anche, meglio se andiamo avanti”. Una ‘quasi’ conferma arriva però da Federico Balzaretti che nel frattempo era assente; incalzato sul tema non sembra ricordare ma, su una battuta di Maurizio Lastrico – “Colleghiamoci a bordocampo…”, che sembra ancora un chiaro riferimento a Diletta Leotta – torna la memoria al marito di Eleonora Abbagnato: “Ho capito. Uscirono dalle foto simpatiche con… Questa cosa le ha dato molto fastidio”. Di poche parole Federico Balzaretti, ma quanto basta per rendere noto ai presenti che quella lite di gelosia fu piuttosto accesa.