FEDERICO BALZARETTI/ “Ritiro dal calcio? Infortunio un calvario. Ora una nuova vita…”

Federico Balzaretti si racconta a Verissimo tra l’amore per la moglie Eleonora Abbagnato e quello per il calcio. Recentemente ha compiuto 40 anni: «Abbiamo fatto una bella festa. Fisicamente me li sento tutti, avendo strascichi fisici per la mia carriera di calciatore, ma a livello morale me ne sento la metà. Ho tanto entusiasmo per questa seconda vita. Da un mese sono direttore sportivo del Vicenza e sono molto contento di questa avventura». A proposito dei suoi figli, ha ammesso che gli piacerebbe che Gabriel seguisse le sue orme: «Ha già iniziato. Ha tantissima passione, è malato di calcio. È ancora piccolo, ma ci sono buone premesse».

In studio gli mostrano le immagini del gol nel derby e si emoziona di nuovo rivedendosi: «Sono emozioni particolari, è qualcosa che non puoi controllare. Non era il gol, ma l’unione di emozioni e sentimenti». Ma la sua carriera si è interrotta a 33 anni per un infortunio: «Sono stati momenti complicati, un calvario. Tornare a casa e avere lei vicino con i miei figli è stato importante. Resto felice di quello che ho fatto». (agg. di Silvana Palazzo)

Federico Balzaretti sarà oggi pomeriggio ospite a Verissimo, nota trasmissione di Canale 5, insieme alla moglie Eleonora Abbagnato, celebre ballerina di danza classica. La coppia ha festeggiato qualche mese fa il decimo anniversario di matrimonio, essendosi sposati il 13 giugno 2011: insieme hanno due figli, Julia e Gabriel, inoltre Federico Balzaretti è padre anche di Lucrezia e Ginevra Vittoria, avute dall’ex compagna Jessica Gasparin. Una coppia dunque celebre, della quale molto si parlerà oggi pomeriggio, ma non possiamo dimenticare che Federico Balzaretti è soprattutto uno sportivo.

Nato a Torino il 6 dicembre 1981 e cresciuto nel vivaio granata, Federico Balzaretti era arrivato a giocare in prima squadra nel suo Torino, ma nel 2005 la società fallì e fece parecchio scalpore il passaggio di Balzaretti proprio ai poco amati cugini della Juventus. Al primo anno in bianconero vinse lo scudetto che però venne cancellato da Calciopoli, così nella stagione successiva Federico Balzaretti si ritrovò a giocare in Serie B anche con la sponda bianconera del capoluogo piemontese. Nel 2007-2008 sei mesi alla Fiorentina, poi il passaggio al Palermo, per quattro anni molto importanti per la vita e la carriera di Balzaretti.

I quattro anni al Palermo, dal 2008 al 2012, furono infatti quelli in cui Federico Balzaretti raggiunse la Nazionale maggiore, con cui diventerà vice-campione d’Europa ad Euro 2012, giocando anche nella finale che però perdemmo per 4-0 contro la Spagna. Con la maglia dei rosanero spiccano invece il quinto posto del 2010 e la finale di Coppa Italia 2011; infine, gli anni di Palermo furono anche quelli della nascita dell’amore con la moglie Eleonora Abbagnato, sposata nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni proprio del capoluogo siciliano.

Nel 2012, dopo l’Europeo chiuso al secondo posto con l’Italia, Federico Balzaretti passò alla Roma, tuttavia l’esperienza giallorossa fu caratterizzata soprattutto dai problemi fisici, per un totale di appena 44 presenze in tre stagioni, che furono per lui le ultime da calciatore. In seguito, Balzaretti è entrato nella dirigenza della Roma (fino al 2019) e ha cominciato anche l’avventura da commentatore ed opinionista per varie emittenti. Attualmente collabora con Amazon Prime Video per le partite di Champions League del mercoledì, ma soprattutto dal 2 novembre di quest’anno è direttore sportivo del Vicenza: a Verissimo si parlerà anche di questa nuova esperienza di Federico Balzaretti?



