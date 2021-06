FEDERICO BALZARETTI, MARITO ELEONORA ABBAGNATO/ “Il nostro pilastro”, le figlie…

Dieci anni di matrimonio quello tra Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti: “Ce l’ho fatta”, ha commentato lei da Mara Venier ospite oggi di Domenica In. Il marito le ha mandato un bellissimo messaggio video: “Sei il pilastro della nostra famiglia, ti amo alla follia brava per tutto quello che hai fatto e per il tuo percorso”, ha detto. La ballerina ha commentato: “Le bambine avevano chiesto se mi avrebbe fatto la stessa sorpresa”.

ELEONORA ABBAGNATO/ “Addio all’Opéra di Parigi. Carla Fracci, spero d’esser come lei”

“Ci siamo trovati e ci equilibriamo su tutto, siamo molto simili ma anche molto diversi su tante cose”, ha detto. Balzaretti aveva già due figlie “fantastiche che abbiamo cresciuto insieme”, ha detto Eleonora, ma il loro amore è vero e sincero “e spero che rimarrà così”, ha aggiunto. Nonostante gli alti ed i bassi, dunque, la loro famiglia è più unita che mai ed adesso pensano alle vacanze dopo tanto lavoro dell’ultimo anno. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ELEONORA ABBAGNATO/ L’addio all'Opéra slitta ancora causa Covid

Federico Balzaretti è il marito di Eleonora Abbagnato

Federico Balzaretti è il marito di Eleonora Abbagnato, l’etoile della danza italiana e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Un grande amore quello nato tra la danzatrice e il calciatore con cui si è sposata nel 2011 con una cerimonia bellissima celebrata presso la Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni a Palermo. Dal loro amore sono nati due splendidi figli: Julia e Gabriel, anche se la loro è una famiglia allargata visto che l’ex calciatore ha due figlie, Lucrezia e Ginevra, nate da una precedente relazione.

FEDERICO BALZARETTI, MARITO ELEONORA ABBAGNATO/ Calciatore costretto al ritiro per…

Proprio la Abbagnato parlando del rapporto con le figlie del marito ha detto: “sono con noi da sempre, quando sono arrivata io Ginevra aveva un anno e mezzo e Lucrezia quattro. Ma sono stata attenta a non farmi chiamare mamma: per loro sono Ele. E non ho mai fatto differenze fra le grandi e Julia e Gabriel. Oggi so che, anche se non sono la loro mamma, “mi vogliono bene per sempre”. Balzaretti, nonostante la carriera di calciatore e i tantissimi impegni, si è sempre dimostrato attento e presente per le figlie come ha sottolineato la stessa moglie: “è un padre e un uomo eccezionale: nonostante fosse un grande calciatore si è dedicato sempre in parallelo alle sue bambine”.

Federico Balzaretti e i figli: Eleonora Abbagnato: “sono la nostra priorità”

Federico Balzaretti e Eleonora Abbagnato formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Da 10 anni sono felicemente sposati, anche se la etoile della danza parlando del primo incontro a Verissimo ha rivelato: “ci siamo conosciuti grazie al nostro parrucchiere comune, e anche se io avevo giurato di non volere un calciatore o un biondo…”. La danzatrice non si sarebbe mai aspettato potesse nascere un amore, ma alla fine i due si sono perdutamente innamorati l’uno dell’altro. Dopo il matrimonio, infatti, sono nati anche i figli Gabriel e Julia per la gioia della danzatrice che parlando proprio di bambini ha raccontato: “li ho sempre adorato, quando ero piccola sognavo di averne 11, forse perché mia nonna aveva sei figli. La Abbagnato parlando dei figli, compresi i due avuti dal marito nella precedente relazione, ha detto: “sono la nostra priorità. Io comunque non faccio la differenza tra i nostri figli e i suoi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA