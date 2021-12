Federico Balzaretti e figli Eleonora Abbagnato/ “Mamma anche per Ginevra e Lucrezia”

Ci sarà anche una coppia VIP nel ricco parterre di ospiti di “Uà – Uomo di varie età”, il life- show condotto da Claudio Baglioni su Canale 5 in tre serate-evento: e in occasione dell’ultimo appuntamento di questa sera, sabato 18 dicembre, dopo quelli del 4 e dell’11, i riflettori del programma che accende i riflettori sui protagonisti del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema e delle arti in generale vedrà apparire la ex étoile Eleonora Abbagnato che ora dirige il corpo di ballo dell’Opera di Roma, compagna dell’ex calciatore Federico Balzaretti. Ma cosa sappiamo del 40enne dirigente sportivo già terzino della Nazionale italiana e delle figlie avute dalla sua compagna?

Classe 1981 e ritiratosi dal calcio nel 2015 quando militava nella Roma, a seguito di un vero e proprio calvario fatto di infortuni e stop fisici, Federico Balzaretti è noto anche alle cronache rosa, e non solo quelle sportive, per la sua relazione con Eleonora Abbagnato: i due sono infatti marito e moglie dal 2011, quando si sposarono in quel di Palermo, e la ballerina di danza classica che aveva brillato per anni sul palcoscenico dell’Opèra National de Paris l’ha reso per due volte padre. La piccola Julia infatti era nata l’anno successivo, nel 2012, mentre nel 2015 era arrivato il secondogenito Gabriel. Tuttavia, Balzaretti prima di conoscere la sua attuale compagna aveva avuto due figlie, Lucrezia (2006) e Ginevra Vittoria (2008), dalla precedente relazione con l’allora moglie Jessica Gasparin.

FEDERICO BALZARETTI E I FIGLI DI ELEONORA ABBAGNATO, “RIEMPI LA MIA VITA D’AMORE”

“Come sempre riempi la mia vita di amore, mi sai stupire ed è un privilegio essere al tuo fianco”: parole e musica dell’ex calciatore che lo scorso 6 dicembre ha tagliato il traguardo dei 40 anni e ha dedicato attraverso i social questa dedica al miele alla sua Eleonora. E di recente Balzaretti è stato ‘pizzicato’ proprio assieme alla sua “tribù di figli” (come riporta TgCom24) in una giornata di shopping meneghino dove il papà, assieme ai due bambini avuti dalla Abbagnato, ha anche acquistato qualcosa di rossonero per loro. Che in famiglia batta un cuore milanista nonostante i trascorsi giallorossi di papà Federico?

“Le sue figlie sono la sua priorità e di conseguenza sono anche la mia”: a raccontarlo nel corso di una intervista è stata proprio Eleonora che ha ricordato i primi tempi della sua frequentazione con l’allora calciatore, ricordando cosa le aveva detto Balzaretti sull’importanza della famiglia: “Una delle prime frasi che mi ha detto quando ci siamo conosciuti è stata ‘Io ho due figlie e non voglio essere paparazzato’…” ricorda la compagna che col tempo ha accolto nella sua vita anche Lucrezia e Ginevra Vittoria prima di renderlo altre due volte padre. “Eleonora è stata bravissima nel farsi amare subito e per noi i figli sono tutti uguali” le ha fatto eco Federico che si è trovato a gestire una delicata situazione famigliare conciliando due presenze femminili. “Lei sente i nostri figli come se fossero tutti suoi e anche le mie figlie la sentono come mamma, questo è merito suo” ha aggiungo orgoglioso.



