Federico Balzaretti, marito Eleonora Abbagnato/ “I figli sono la nostra priorità”

Federico Balzaretti è il marito di Eleonora Abbagnato, giudice di Amici Speciali in partenza su Canale 5. La coppia è felicemente innamorata e recentemente durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo hanno raccontato come e quando si sono conosciuti. “Credo che tutti lo conoscano, è una persona straordinaria” – ha detto la etoile dell’Opera di Parigi che sull’incontro con il marito ha rivelato – “ci siamo conosciuti grazie al nostro parrucchiere comune, e anche se io avevo giurato di non volere un calciatore o un biondo… Inoltre, all’inizio non pensavo potesse sbocciare l’amore, lui aveva già due figlie, poi abbiamo avuto Gabriel e Julia, che fanno entrambi gli anni a gennaio e festeggiamo insieme. Ovviamente, Gabriel vuole fare il calciatore e Julia la ballerina… l’eci siamo conosciuti grazie al nostro parrucchiere comune”. Nel 2011 Federico e Eleonora si sono sposati con una bellissima cerimonia presso la Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni a Palermo. Dal loro amore sono anti due figli: Gabriel e Julia.

Eleonora Abbagnato: “non faccio differenza tra i figli di Federico Balzaretti e i nostri”

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sono più innamorati che mai. Da circa nove anni, infatti, sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo e sono anche genitori di due splendidi figli: Gabriel e Julia. “Ho sempre adorato i bambini, quando ero piccola sognavo di averne 11, forse perché mia nonna aveva sei figli” ha detto la etoile della danza che non ha avuto alcuna difficoltà con la famiglia allargata dell’ex calciatore che in passato ha avuto già altre due figlie Lucrezia e Ginevra Vittoria. “I nostri figli sono la nostra priorità. Io comunque non faccio la differenza tra i nostri figli e i suoi” ha detto la coppia. Intanto l’ex calciatore durante un’intervista rilasciata a romanews.eu ha raccontato i suoi progetti per il futuro. “Deve fare molto di più che comprare solamente il calciatore. Deve saper comunicare su tutte le aree tecniche e sportive della squadra” ha detto Balzaretti pronto a lanciarsi in una carriera da dirigente sportivo. “E’ una strada che mi piace. Mi piace un ruolo manageriale, sicuramente bisogna studiare” – ha detto il campione che ha poi aggiunto – “o avuto la fortuna e lo dico sempre che la Roma mi ha messo a disposizione la possibilità di seguire i ragazzi in prestito e seguire la direzione sportiva. Ho preso il diploma da direttore sportivo e poi ho intrapreso un altro tipo di studi: un master universitario che fanno ex calciatori. Poi l’esperienza la fai sul campo, sicuramente studiare e fare ogni cosa nel quotidiano”. Infine in merito all’emergenza Coronavirus che ha avuto sul mondo del pallone ha detto: “il calcio in Italia ha un valore altissimo, ma è chiaro che in questo momento ci sono dei pensieri più grandi. Va sicuramente tutelata. Serve un quadro completo”.



