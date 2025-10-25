L'ex calciatore di Roma e Palermo, Federico Balzaretti è il marito di Eleonora Abbagnato famosissima ballerina: le parole dell'etoilé sul marito

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, quindici anni d’amore e tanti momenti difficili

Da ormai quindici anni, la celebre stella della danza Eleonora Abbagnato è felicemente sposata con l’ex calciatore Federico Balzaretti. Dalla loro storia d’amore sono nati ben due figli, Julia e Gabriel. Quando si sono conosciuti, tuttavia, Federico aveva già due figlie, frutto della sua precedente storia d’amore. Non è stato facile per Eleonora e Federico trovare un equilibrio, ma la coppia nel tempo è riuscita a formare una grande famiglia allargata.

Dedizione, attenzioni ed equilibrio: così l’Abbagnato si è presa cura delle figlie di Balzaretti, proprio come se fossero le sue. In una intervista rilasciata non molto tempo fa a Verissimo, infatti, Eleonora ha raccontato di non aver mai fatto differenze coi figli e di averci messo sempre tutto l’amore del mondo. “Mi sono presa cura di Lucrezia e Ginevra come se fossero mie figlie”, ha sottolineato la ballerina quarantaseienne.

Eleonora Abbagnato e la famiglia allargata col marito Federico Balzaretti: “I nostri figli speciali ci danno forza”

Le prime fasi della sua storia con Federico Balzaretti sono state caratterizzate da incertezze e paure. Inevitabili, visti i precedenti di entrambi, che ne venivano da altre relazioni. “Io ero libera, in piena carriera. Ho capito subito che dovevo prendermi cura dei suoi gioielli”, racconta la ballerina. Che ammette di aver vissuto momenti davvero difficili: “Ci ho sempre creduto e ho dato a tutti e quattro i figli la stessa educazione e le stesse regole”.

Le difficoltà hanno forgiato positivamente il rapporto tra Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, che oggi si godono la meritata serenità. “Abbiamo dei figli che sono speciali e che danno forza”, le bella parole dell’etoilé.