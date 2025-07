Federico Bernardeschi al Bologna: l'ex Fiorentina e Juventus ha accettato la causa felsinea dopo l'esperienza al Toronto in MLS (20 luglio 2025)

BERNARDESCHI AL BOLOGNA: QUARTA SQUADRA ITALIANA IN CARRIERA

Federico Bernardeschi al Bologna. L’esterno offensivo classe 1994 è pronto a ritornare in Italia dopo l’esperienza canadese al Toronto da luglio 2022 a giugno 2025: i rossoblu saranno il sua quarto club italiano dopo Crotone, Fiorentina e Juventus.

Bernardeschi ha iniziato la sua carriera nell’Atletico Carrara, passando alla Polisportiva Ponzano e infine al Settore Giovanile della Fiorentina. Qui ha cominciato a farsi conoscere al grande pubblico, passando al Crotone in prestito in Serie B.

L’exploit lo ha avuto nel 2016/2017 mettendo a referto 11 gol con la maglia della Fiorentina, stregando i dirigenti della Juventus che lo hanno prelevato per 40 milioni, rimanendo in bianconero per un totale di cinque stagioni.

BERNARDESCHI AL BOLOGNA: L’ALA OFFENSIVA TORNA IN SERIE A

Federico Bernardeschi al Bologna vestirà la maglia numero 10 con i felsinei, così come già fatto alla Fiorentina dal 2015 al 2017 e a Toronto. Al Renato Dall’Ara, il nativo di Carrara ritroverà Ciro Immobile con cui ha vinto gli Europei con la Nazionale italiana.

Nel corso dell’edizione itinerante, Bernardeschi non è mai stato titolare ma ha giocato un ruolo fondamentale prendendo parte alla lotteria dei rigori sia contro la Spagna in semifinale sia con l’Inghilterra nella finalissima di Wembley.

Ora per Bernardeschi, all’età di 31 anni, si apre un nuovo capitolo della sua carriera. Il palmares di Federico conta tre Scudetti, due Coppa Italia e due Supercoppa Italiana, tutte con la maglia della Juventus tra il 2017 e il 2021.