Federico Bernardeschi e gli inizi della sua relazione con Veronica Ciardi: "Ci siamo sentiti mesi senza vederci"

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si godono la loro storia d’amore a distanza di anni. Il calciatore del Bologna e l’ex concorrente del Grande Fratello vivono da oltre dieci anni una speciale storia d’amore, culminata nel matrimonio del 2021 e nelle due figlie della coppia, Deva e Lena. Intervistato nel podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, l’ex calciatore di Juventus e Fiorentina ha raccontato come è nata la relazione con l’ex gieffina, per la quale ha dovuto sudare a lungo nei primi tempi:

“Abbiamo parlato per due mesi, io ero in ritiro. Mi sono fatto dare il numero e sono cominciate queste chiamate interminabili, senza mai vederci. Abbiamo capito subito che c’era qualcosa, altrimenti non stai al telefono con una persona per due o tre ore di fila. Ma lei non mi voleva perché io ero troppo giovane e lei un po’ più grande e si era sempre rapportata a gente più grande” ha raccontato Bernardeschi riguardo alla modella.

Federico Bernardeschi e gli attacchi ricevuti: “Mi davano del gay, e se anche fosse?”

Nel corso della profonda chiacchierata affrontata al BSMT di Gianluca Gazzoli, Federico Bernardeschi ha avuto modo di chiacchierare anche di alcune sue pagine di vita. Diversi anni fa l’ex Juventus venne paparazzato con una pantagonna, una foto che fece il giro del web e che scatenò una serie di insulti gratuiti nei confronti del giocatore del Bologna:

“Me ne hanno dette di tutti i colori, mi dicevano che ero gay, e se anche fosse quale sarebbe il problema? Ognuno al mondo è libero di fare come vuole” la risposta di Federico Bernardeschi che si è poi schierato a fianco dei calciatori che hanno avuto il coraggio di fare outing: “Chapeau dico a loro”

