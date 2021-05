Federico Cherubini, chi è?/ Sostituisce Paratici alla Juventus, ha creato l’Under 23

CHI È FEDERICO CHERUBINI, SOSTITUTO DI PARATICI ALLA JUVENTUS

Federico Cherubini è il sostituto di Fabio Paratici alla Juventus. Dopo l’addio del responsabile dell’area sportiva bianconera, a seguito di 11 anni ricchi di soddisfazioni e trofei, sarà il suo braccio destro a prenderne il posto. Di fatto, Cherubini sarà allora il nuovo direttore generale della Juventus, se così possiamo chiamarlo: avrà innanzitutto il compito di gestire il calciomercato della squadra bianconera, e non avrà compito semplice avendo anche tutti i riflettori puntati addosso.

Diretta/ Bologna Juventus Primavera (risultato finale 0-2): ancora decisivo Chibozo!

Si arriva da un quarto posto che ha posto fine alla striscia di scudetti, una Champions League agguantata all’ultimo istante, un altro flop europeo e soprattutto un progetto che, anche se è presto dirlo, dal punto di vista tecnico e di gioco ha dato troppo poco, portandosi dietro parecchi limiti a cominciare dal nome dell’allenatore, quell’Andrea Pirlo che dopo una stagione potrebbe già salutare la compagnia (come del resto era accaduto a Maurizio Sarri un’estate fa). E allora, innanzitutto, cerchiamo di capire chi è Federico Cherubini.

FABIO PARATICI, ADDIO JUVENTUS UFFICIALE/ Federico Cherubini nuovo ds: torna Allegri?

LA CARRIERA DI FEDERICO CHERUBINI

Il nome di Federico Cherubini è balzato agli onori delle cronache in occasione dell’esame di italiano di Luis Suarez: si è detto che fosse lui ad aver orchestrato la presunta farsa all’Università di Perugia. Quel che è certo è che la strada di Cherubini si è incrociata con quella di Paratici e Beppe Marotta nel 2008, quando l’allora direttore sportivo del Foligno (squadra della sua città, per cui ha anche giocato) è stato notato dai due dirigenti della Sampdoria, che hanno cercato di portarlo in blucerchiato senza successo. Il rapporto di collaborazione è invece iniziato quattro anni dopo, già alla Juventus: Cherubini vi è arrivato come responsabile del settore giovanile, ed è lui di fatto la mente che ha creato la squadra Under 23 che da poco ha concluso la terza stagione in Serie C, unico secondo team ad essere oggi esistente. Il dirigente è poi diventato direttore sportivo con l’addio di Marotta, e dunque a tutti gli effetti il braccio destro di Paratici; tra poco ne prenderà ufficialmente il posto, e avrà tutt’altra visibilità. Dall’Under 23 o comunque dal mondo giovanile, si dice, porterà due collaboratori: dovrà parlare con i fatti insieme al suo team, l’obiettivo principale sarà quello di costruire una Juventus che possa tornare a giocarsi lo scudetto.

LEGGI ANCHE:

SUPERLEGA, UEFA APRE PROCEDIMENTO/ Sanzioni disciplinari per Juve, Real e Barca?

© RIPRODUZIONE RISERVATA