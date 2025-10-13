Tutto su Federico, il corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne: botta e risposta per l'interesse di lei per Jakub.

Federico, corteggiatore di Cristiana Anania, tronista di Uomini e Donne, ha conquistato il pubblico del dating show di canale 5 dalla prima esterna fatta per la sua assoluta semplicità. Federico, infatti, durante la prima esterna con la tronista, si è presentato con una cassa di frutta per mostrare subito il suo mondo. Una scelta vincente quella di Federico al punto che Cristiana ha ammesso di essere stata davvero bene con lui. Di Federico, per ora, non ci sono molte informazioni se non che, dopo aver lavorato in un negozio di abbigliamento, ha deciso di rimettersi in gioco accettando di lavorare come fruttivendolo.

Un lavoro che Federico affronta con grande impegno e che, oggi, gli sta dando la possibilità di raggiungere l’indipendenza. “E’ il lavoro che mi sta permettendo di andare a vivere da solo”, ha detto il corteggiatore che, per ora, non ha svelato nulla del suo passato sentimentale.

Federico, scontro con Cristiana Anania a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 13 ottobre 2025, dopo essere rimasto a casa per diverse settimane a causa della scelta di Cristiana di uscire con altri corteggiatori, in primis con Jakub, Federico torna al centro dello studio per un confronto in studio. Tutto padre dal filmato di un confronto in camerino tra Federico e Cristiana. “Quello che mi fa rodere il cu*o è che hai fatto tre esterne con lui che ha dimostrato che è montato e non gli frega niente”, dice Federico.

In studio, poi, Cristiana si confronta anche con Jakub il quale fa notare alla tronista di non aver pubblicato nulla sui social ma per la tronista non basta. Cristiana, infatti, gli fa notare che non basta cambiare il modo di usare i social per dimostrarle interesse visto che, poi, non ha chiesto di lei alla redazione.