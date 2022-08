Federico, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne?/ “Cerco una donna forte, che sa cosa vuole dalla vita”

Federico N. è il nuovo tronista di Uomini e Donne

“La vita mi ha fatto crescere troppo in fretta“. Inizia con queste parole il video di presentazione del nuovo tronista di Uomini e Donne. Lui si chiama Federico, ha 25 anni, viene da Roma ed è un ingegnere aeronautico. “Sono una persona molto esigente, mi piace essere trasparente, parlare in maniera diretta soprattutto alle persone a cui voglio bene. Purtroppo sono anche un po’ fumantino ma di base buona.” ammette subito raccontandosi al pubblico.

Riccardo Guarnieri “Ha passato l'estate con una persona”/ Ma è a Uomini e Donne...

Federico apre poi la parentesi dedicata alla sua vita privata, raccontando i suoi affetti: “La mia famiglia è composta da mia madre, da mio fratello e le mie sorelle più piccole. Mamma è stata la mia figura di riferimento fin da piccolo, io la chiamo Wonder Woman perché è una forza della natura, non si ferma mai. Con mia sorella ho un rapporto speciale, viviamo in simbiosi, e poi c’è la piccolina che è la nostra stella di casa.”

Federica Aversano e Lavinia Mauro, nuove troniste di Uomini e donne/"Cerco un uomo.."

Federico N., ecco che tipo di donna cerca il nuovo tronista di Uomini e Donne

Non è invece altrettanto forte il rapporto di Federico con suo padre. Nel video di presentazione per Uomini e Donne infatti racconta: “Se non ho nominato mio padre è perché non ho un rapporto con lui e non ho avuto una figura di riferimento, motivo per il quale sono anni ormai che non uso la parola papà”. Conclude allora con la sfera amorosa.

Federico svela che tipo di donna vorrebbe al suo fianco: “Accanto a me voglio una donna forte, con la propria identità, che sappia cosa vuole nella vita. Io per lei voglio rappresentare un valore aggiunto non essere la metà mancante.” Riuscirà a trovarla a Uomini e Donne?

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono over 31 agosto: bacio per Gemma?

© RIPRODUZIONE RISERVATA