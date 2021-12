Federico Chiesa e Benedetta Quagli si sono lasciati/ Lui avrebbe cancellato…

Federico Chiesa e Benedetta Quagli si sono lasciati. I fan della coppia hanno lanciato l’allarme dopo aver notato qualcosa di sospetto sui profili social dei diretti interessati. Il calciatore della Nazionale avrebbe infatti cancellato le storie in evidenza su Instagram che condivideva con la compagna. E’ stato poi Alessandro Rosica, l’Investigatore social, a confermare la rottura tra i due: “È finita purtroppo una delle storie più belle del panorama calcistico. Si dicono addio due persone fantastiche”. La coppia, dopo la vittoria degli Europei dell’Italia, era stata avvistata a Portofino e nelle storie e foto postate sui social sembravano felici e complici. L’ultimo post di Benedetta Quagli in compagnia di Chiesa risale allo scorso 28 novembre. L’ultima foto postata dal giocatore della Juve con la compagna, invece, è datata 7 novembre e ritrae i due abbracciati in occasione del ventiquattresimo compleanno dell’ex Fiorentina. La loro relazione aveva fatto sognare i fan ma a quanto pare Federico e Benedetta non sarebbero riusciti a superare la crisi. Non resta che attendere una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati. I motivi delle rottura non sono stati resi noti. I due si sono sempre mostrati affiati e felici, per questo la notizia del loro addio è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Benedetta Quagli e le dediche social a Federico Chiesa: “Ho trovato la mia persona”

Dopo la vittoria di Federico Chiesa agli Europei, la fidanzata Benedetta Quagli aveva postato una foto tenera in cui aveva manifestato il suo amore scrivendo: “Ho trovato la mia persona”. I due erano soliti scambiarsi messaggi d’amore sui social che non erano passati inosservati ai followers. Proprio lo scorso novembre, Benedetta aveva organizzato una festa a sorpresa per Federico nella loro casa di Torino. Benedetta Quagli aveva agghindato la casa tutta di bianconero. Aveva chiamato gli amici più intimi della coppia che avevano aspettato dietro la porta. E quando Federico Chiesa è tornata a casa per lui è stata una sorpresa. Palloncini, lucine e regali a go-go. Per una serata davvero speciale. Con torta finale compresa. Come sia iniziata la love story non è dato saperlo, forse grazie ad amici in comune. Federico, dopo aver chiuso la storia d’amore con Caterina Ciabatti, sua ex fidanzata, pareva aver ritrovato il sorriso proprio accanto a Benedetta tanto che si vociferava di nozze tra i due. Ora però la notizia della loro separazione fa temere che qualcosa sia andato storto.





