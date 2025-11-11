Gattuso spiega i motivi del rifiuto di Federico Chiesa per la Nazionale in vista delle ultime partite di Qualificazione

I motivi del rifiuto di Federico Chiesa

Nei prossimi giorni il mondo del calcio italiano sarà del tutto interessato alle ultime partite della Nazionale nel torneo di Qualificazione ai Mondiali 2026 e che decideranno il futuro della squadra azzurra e in particolare se per partecipare alla massima competizione FIFA dovrà passare per gli spareggi o potrà andarci direttamente. Nei giorni scorsi quindi sono state rese note le convocazioni del CT Gattuso e ancora una volta ha stupito l’assenza di Federico Chiesa, ormai da diverso tempo fuori dal giro della selezione italiana e ancora lontano dal poter rientrare.

Nella conferenza stampa il tecnico della Nazionale ha spiegato che la mancata convocazione dell’attaccante del Liverpool sia da spiegare con l’espressa richiesta del ragazzo di non essere chiamato a far parte di questo gruppo per lasciare spazio ad altri calciatori. Questo perché secondo la sua opinione sarebbe lontano dalla sua migliore forma fisica e l’apporto che potrebbe dare alla squadra azzurra sarebbe minore di quello che tutti lui compreso si aspettano, con il suo rifiuto quindi c’è la possibilità di convocare ragazzi che in questo momento se lo meritano di più.

Il futuro con la Nazionale di Federico Chiesa

Quello di Federico Chiesa quindi non è un rifiuto per disinteresse o per un rapporto difficile con il CT, anzi Gattuso ha confermato che lui e l’ex Juventus si parlano spesso e si confrontano sulle difficoltà che entrambi, ma soprattutto il calciatore, stanno vivendo e da cui stanno cercando di uscire. Il tecnico azzurro però non ha voluto dire pubblicamente gli argomenti di queste conversazioni né se ci sarà spazio in futuro per rivedere il ragazzo con la maglia dell’Italia ma almeno ora è stata fatta chiarezza ed è stato spiegato il motivo di questa ennesima esclusione.

Se invece la scelta di non convocare chiesta fosse arrivata per scelta tecnica o di prestazioni non sarebbe stata accolta nello stesso modo dalla stampa e dai tifosi, anche se avrebbe ugualmente avuto senso viste le prestazioni che l’ex stella della Nazionale ha realizzato negli ultimi anni. Quest’anno infatti ha ottenuto solamente 12 presenze nelle quali ha realizzato 2 gol e 3 assist mentre nella passata stagione ha giocato solamente 13 partite in tutte le competizioni contribuendo con soli 2 gol e 2 assist, quest’anno poi è stato anche escluso dalla lista Champions e il suo utilizzo sta venendo relegato alle coppe.