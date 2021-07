Federico Chiesa “Ti amo mamma”/ Video, la telefonata dal campo di Wembley

Federico Chiesa è stato catturato dalle telecamere presenti ieri presso lo stadio Wembley di Londra, mentre chiamava la mamma. Come si può notare da numerosi video pubblicati in rete in queste ultime ore, il giovane attaccante azzurro di proprietà della Juventus, ha preso in mano lo smartphone subito dopo la vittoria contro la nazionale inglese, ed ha deciso di chiamare la sua mamma. Il ragazzo viene infatti catturato mentre rivolgendosi al suo telefono dice “Ti amo mamma”, probabilmente una videochiamata visto che sembra che l’azzurro, subito dopo aver parlato, sposta la camera del proprio dispositivo mobile mostrando la medaglia d’oro appena indossata.

Sulle parole proferite da Chiesa c’è comunque una versione diversa, ovvero che lo stesso attaccante si sia rivolto all’assistente vocale dicendo “Chiama mamma”, ma la sostanza cambia poco, visto che di fatto il primo pensiero del giocatore subito dopo aver alzato al cielo la coppa di campioni d’Europa è stata la mamma. Federico Chiesa è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria della nazionale italiana ad Euro 2020, è stato infatti lui a sbloccare il complicato match contro l’Austria giocatosi durante gli ottavi di finale, per poi segnare anche nel match di semifinale contro la Spagna.

FEDERICO CHIESA, CHIAMATA ALLA MAMMA DA WEMBLEY: UN EURO 2020 SONTUOSO

L’esterno offensivo è stato anche uno dei migliori in campo nel recente incontro con l’Inghilterra, e fino al cambio causa infortunio ha cercato di farsi valere con la sua velocità, i suoi dribbling, e il suo guizzo, oltre ovviamente alla sua tecnica sopraffina.

Una prestazione di altissimo livello quella del classe 1997 della nazionale, una vera e propria consacrazione e un riscatto anche nei confronti di chi, fino ad oggi, non lo aveva considerato ancora un campione. Federico Chiesa è figlio d’arte, visto che suo padre è un altro bomber d’eccezione come Enrico Chiesa: curiosità, quando segnava agli Europei del 1996, Federico non era ancora nato.

