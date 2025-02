Federico Chimirri, da MasterChef al Grande Fratello: la passione per la musica e per la cucina

Federico Chimirri è entrato da poco nella casa del Grande Fratello ma già si sta facendo amare dal pubblico. Molti, però, si chiedono chi è, dato che il suo volto è già conosciuto in televisione. Nato in Argentina, Federico Chimirri è un grande appassionato di cucina e di musica. Non a caso è stato uno dei concorrenti di MasterChef Italia durante l’undicesima edizione, dove si era reso riconoscibile per le sue coloratissime camicie e per i suoi incredibili piatti.

Helena Prestes piange in diretta: "Non voglio parlare di mamma"/ "Dopo anni ho fatto pace con papà"

Nel 2018, invece, lo abbiamo visto come corteggiatore di Uomini e Donne, nel noto programma di Maria De Filippi. Ma la passione per la cucina ha prevalso su tutto e si è iscritto al programma di Sky Uno. Ai giudici di MasterChef aveva presentato un entrana di vitello accompagnata da una purea di patate e cipolle caramellate, raccontando a tutti di avere una grande passione per la carne. All’epoca del programma gli autori lo avevano notato per la sua forte presenza scenica motivo per il quale Federico Chimirri ha sempre lavorato anche nel mondo della televisione.

Iago Garcia, l'accusa di Chiara Cainelli al GF:"L'ha paragonato a Hitler"/ Chiesto intervento di Signorini

Chi è Federico Chimirri? I video particolari mentre cucinava

Prima di entrare nel reality di Alfonso Signorini, Federico Chimirri era diventato famoso sui social per alcuni video hot in cucina. Il ragazzo era solito mettersi ai fornelli a petto nudo, maneggiando gli ingredienti in modo sensuale. Oltretutto, nelle sue “performance” strofinava le dita sulle pesche e sui limoni, leccando forchette e cucchiai in modo inequivocabile. Al Grande Fratello ha spiegato la sua arte a due coinquilini, Luca Giglio e Javier Martinez, ai quali ha svelato alcuni segreti di Tik Tok.

Mentre faceva vedere come cercava di essere sensuale sui social, ha spiegato che quei video hot piacevano solo ai gay, e che gli altri lo insultavano.” Se questa roba ha portato dei risultati?” ha detto Federico Chimirri, “Sì facevo tipo due o tre milioni di visualizzazioni“. Quando si è presentato al Grande Fratello, ha spiegato di avere 24 anni e di vivere tra Formentera e Milano. Oltre a cucinare fa anche il dj e il papà a tempo pieno del piccolo Romeo, suo figlio. Il bambino che oggi ha circa nove anni è nato da una relazione con una donna di cui non si conosce il nome.

Anticipazioni Un passo dal cielo 9, trama nona stagione/ Tornano Vincenzo e Carolina e nuovi personaggi