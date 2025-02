Federico Chimirri e Alfonso D’Apice, si scatena la lite in diretta al Grande Fratello

Federico Chimirri e Alfonso D’Apice sono stati i protagonisti di un’accesa lite in diretta al Grande Fratello. Tutto nasce dalle parole usate da Alfonso contro Stefania Orlando, secondo lo chef del tutto irrispettose e offensive. Da qui una serie di pesanti critiche nei confronti del gieffino napoletano, accusato inoltre di non essere più se stesso, bensì di voler imitare Lorenzo Spolverato.

“Sei un grandissimo maleducato, un buffone, non hai rispetto.” ha ribadito poi in diretta Federico ad Alfonso, che si è avvicinato a lui quasi a mo’ di sfida. Chimirri non si è fatto intimidire, anzi ha continuato: “Dovresti imparare a trattare le persone più grandi. Sei tu ad aver fatto il ruffiano vicino a me… con questo atteggiamento strafottente di quello che sa tutto, ma non sei così. Non sei Lorenzo, stai facendo una persona che non sei, sei cambiato.”

Alfonso attacca Federico: “Hai gli occhi cattivi”

Alfonso D’Apice ha allora negato le accuse di Federico in diretta al Grande Fratello, replicando con altrettante parole pesanti. “Sei aggressivo quando parli, hai gli occhi cattivi. – ha esordito – Mi dispiace che parli di cose vecchie, mettendo in mezzo persone della mia famiglia.” Così ha continuato, spiegando il suo presunto cambiamento di atteggiamento: “Io come Lorenzo? Io sono io, e questa è la cosa che mi offende di più. Io sono intelligente abbastanza per sapere che sono Alfonso. Finora la casa mi ha conosciuto come una persona tranquilla, ora ci sono delle discussioni e stanno vedendo un altro lato di me.” Parole che, tuttavia, non sono servite a placare gli animi.