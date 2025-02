Nella spiatissima casa del Grande Fratello qualcosa tra Federico Chimirri ed Amanda Lecciso sembra star progressivamente nascendo tanto che lo chef ha avuto – durante la settimana – un piccolo ‘briefing’ con gli amici in gara con lui per capire come dovrebbe muoversi da questo punto in poi; il tutto – però – con un certo velo di indecisione in sottofondo legato alla difficile situazione di amicizia che li lega anche ad Javier ed Helena e – soprattutto – al figlio che attende Federico Chimirri fuori dalla spiatissima casa del Grande Fratello.

Interpellato da Mattia Fumagalli a quello che pensa di Amanda, Federico Chimirri non fatica ad ammettere che “è carina, ci divertiamo e mi trovo bene con lei“, mettendo poi – tuttavia – in chiaro che “non so se può nascere qualcosa”: dal conto suo – infatti – lo chef spiega al confidente che “qua dentro non la bacerei, non posso fare niente per rispetto nei confronti di mio figlio“; mentre dal suo punto di vista, Mattia sostiene che “se ti piace, dovresti lasciarti andare un pochino”, ma sempre senza essere “spudorato” e stando attento che a valutare bene la situazione “perché potresti farti del male“.

Zeudi frena su Amanda e Federico Chimirri: “Vacci piano per non rischiare di farti del male”

Attirata dal piccolo confessorio tra Federico Chimirri e Mattia al Grande Fratello, anche Maria Teresa ci ha tenuto a dire la sua all’indeciso chef, sostenendo che dal suo punto di vista “è una donna molto interessante, ma bisogna anche capire com’è come donna fuori da questa casa”; con Jessica seduta poco distante che si dice concorde del fatto che “Amanda è una persona valida, che si è avvicinata con un approccio tranquillissimo”, ma suggerendo al contempo allo stesso Federico di capire se si tratta di due amici che hanno trovato qualche discorso in comune, oppure se percepisca “un corteggiamento o una voglia di sedurti“.

Riprendendo le redini della conversazione, Federico Chimirri spiega a Jessica che “io mi trovo bene e parliamo soprattutto di quelle cose là che ci uniscono” come per esempio i figli “o il rapporto con l’ex che è molto simile a quello che ho io con la mia” e che al contempo “io percepisco che lei è interessata a me”; mentre dal conto suo Zeudi ricorda come Amanda non abbia mai nascosto il fatto che “ha dato anche tanti pali pur non volendolo perché non riusciva ad andare oltre” suggerendogli di procedere con la calma necessaria per evitare di farsi del male.