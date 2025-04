Federico Chimirri e Mariana Prestes: serata insieme a Milano

Il Grande Fratello ha regalato l’amore a Helena Prestes e Javier Martinez che, al termine del reality, stanno trascorrendo tutto il tempo insieme in quel di Milano, città dove vive la modella milanese. Nel capoluogo lombardo, il pallavolista argentino sta conoscendo il mondo di Helena con cui, ieri, si è concesso una serata di svago in compagnia di altri amici. La coppia, infatti, ha cenato insieme ad un altro ex concorrente del Grande Fratello, Federico Chimirri, chef e argentino come Javier.

Lorenzo Spolverato dimentica Shaila Gatta dopo il Grande Fratello/ Festa con Federica e Stefano

Nella casa, Federico e Javier avevano legato sin dalle prime ore di convivenza ed ora che le luci dei riflettori si sono spente, continuano a coltivare la loro amicizia. Ieri sera, così, si sono ritrovati a cena con altri amici e tra i tanti presenti c’era anche Mariana, la sorella di Helena con cui, pare, lo chef abbia trascorso diverso tempo.

Helena Prestes e Javier Martinez fidanzati dopo il GF: beccati insieme a Milano/ "Ecco la mia cavallina"

Bacio tra Federico Chimirri e Mariana Prestes?

Dopo la cena, Helena e Mariana Prestes, Javier Martinez e Federico Chimirri si sono concessi una serata in discoteca dove, tra un ballo e l’altro, tra lo chef e la sorella di Helena sarebbe scattata la scintilla. Su X, infatti, diversi utenti, hanno condiviso alcuni video in cui Federico e Mariana Preestes sono molto vicini. Tra i due, infatti, pare sia scattato anche un bacio.

Le immagini sono diventate immediatamente virali e la presunta, nuova coppia sta già conquistando le attenzioni dei fan di Helena e Javier Martinez. Federico, dunque, che nella casa del Grande Fratello aveva svelato di aver lasciato fuori una persona che stava frequentando e dalla quale era molto preso, è tornato ufficialmente single? A chiederselo sono diversi utenti di X che, nel frattempo, condividono le immagini della serata che lo chef ha trascorso con Mariana Prestes.

Shaila lasciò l'ex fidanzato Alessandro Zarino con sms?/ Deianira Marzano rivela: "Non la prese benissimo..."