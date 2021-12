Federico Chimirri, fidanzato Giulia Cavaglià/ Da Uomini e Donne a MasterChef Italia

Federico Chimirri, chi è il dj argentino?

Durante la prima puntata di MasterChef Italia 11 tra gli aspiranti chef è apparso anche Federico Chimirri, fidanzato con Giulia Cavaglià. Il giovane argentino, padre di un bambino di 5 anni, è stato un corteggiatore di Uomini e Donne durante i troni di Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Successivamente ha avuto un flirt con Silvia Provvedi, mentre lei era nella Casa del Grande Fratello Vip 3. Nella prima puntata di MasterChef Italia 11 ci sono state, come sempre, le selezioni con gli show cooking davanti ai tre giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Emozionantissimo, Federico ha racconto la sua storia: “Sono nato in Argentina, a Buenos Aires. Ma quando sono piccolino vivo a Formentera. Adesso vivo a Milano perché ho un figlio di 5 anni con una ragazza italiana e per stare vicino a lui ho deciso di trasferirmi qua”. Nella vita Federico fa il dj, ma viene da una famiglia di ristoratori.

Federico Chimirri: “Sono qui per mio padre”

Mentre cucinava, Federico Chimirri è stato “interrogato” dai tre giudici. Bruno Barbieri ha voluto sapere perché si è presentato a MasterChef Italia 11: “Per mio padre. Voglio farlo per lui, è arrivato a Formentera con tre figli e 200 euro in tasca. Perché abbiamo lasciato l’Argentina? Noi siamo arrivati nel momento della crisi, quando le banche hanno privatizzato tutto. Eravamo in difficoltà, facevano fatica e avevamo delle famiglie a Formentera quindi hanno deciso di andare là”. Federico ha preparato un piatto, “Il mio viaggio”, che gli ricordava la sua nonna: entraña di vitello con cipolle caramellate e purè di patate dolce. Nonostante il piatto avesse qualche difetto, Federico ha convinto i tre giudici con tre sì. Federico ha conquistato così il grembiule bianco e ora dovrà affrontare la prossima fase: le Prove di Abilità, ultimo passo per conquistate un posto nella MasterClass. Clicca qui per vedere il video di Federico Chimirri a MasterChef Italia 11

