Federico Chimirri e lo sconforto per amore

Durante la gita fuori porta dei veterani, nella casa del Grande Fratello sono rimasti Federico Chimirri, Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta che hanno provato a godersi la casa e il silenzio. Un silenzio che, però, ha fatto riaffiorare in Mattia una serie di pensieri legati alla sua vita privata. Dopo aver ricevuto la visita dell’ex compagna e del figlio Romeo, è tranquillo sul piano familiare mentre lo è meno sul piano sentimentale. Come ha raccontato negli scorsi giorni, Federico ha lasciato fuori una persona che stava frequentando e a cui tiene in modo particolare.

Durante una conversazione con Shaila, aveva raccontato di essere entrato nella casa per godersi l’esperienza ma di tenere in modo particolare a questa ragazza che stava frequentando da qualche tempo. Una versione che ha confermato parlando con Mattia e Maria Teresa a cui ha confessato di essere malinconico non sapendo nulla di lei.

Federico Chimirri e la fidanzata: chi è la ragazza che lo sta aspettando?

Della fidanzata di Federico Chimirri non si sa nulla anche se, dalle poche informazioni dette dallo chef, pare che non sia italiana. Nella casa, Federico si è lasciato prendere da un momento di sconforto ammettendo di aver bisogno di sapere se lo sta pensando. Lo chef ha ammesso di non riuscire ad essere totalmente staccato dalla persona che frequenta e che il silenzio lo sta preoccupando.

A consolarlo, però, ci hanno pensato Mattia e Maria Teresa che gli hanno spiegato come la lontananza potrà unirli ancora di più. “Lei vedendoti qui potrà apprezzarti ancora di più”, ha detto Mattia con cui si è detta d’accordo Maria Teresa. I due inquilini hanno esortato Federico a godersi l’esperienza che potrà aiutarlo a capire ancora meglio quanto senta la sua mancanza.

