Federico Chimirri si è reso protagonista di un divertentissimo scherzo a Shaila Gatta, con la quale dall’inizio della sua esperienza al Grande Fratello non corre di certo buon sangue. Nella casa del GF non si dormono mai sonni sereni: c’è chi litiga, chi discute, chi piange e chi fa il punto della situazione sul suo percorso al reality. Poi c’è Federico Chimirri che ha orchestrato una burla bella e buona insieme a Helena e Javier.

L’oggetto dello scherzo? Un finto corteggiamento con tanto di bigliettino “seduttivo”: “Finalmente ora posso dirti che sei bellissima.“. Con una conclusione misteriosa: “P.S. Sai dove trovarmi”. La beffa è stata organizzata proprio il giorno dopo che è andata in onda la puntata del programma su Canale 5 dove abbiamo visto la fine della relazione di Shaila e Lorenzo, i quali hanno deciso di allontanarsi per il loro bene reciproco. Per questo motivo, Federico Chimirri ha voluto mettere alla prova la ballerina, lasciandole l’enigmatico bigliettino sul letto.

Federico Chimirri sbugiardato da Lorenzo Spolverato: “Si è accorto di tutto”

Appena Shaila Gatta ha trovato il biglietto si è immediatamente fatta due domande su chi potesse essere il pretendente misterioso. Chi avrebbe potuto scriverle un messaggio così subito dopo la rottura con l’ex fidanzato Lorenzo Spolverato? Sin da subito, Federico Chimirri ha negato di sapere il nome dell’autore del biglietto, e anche Helena ha recitato alla grande fingendosi addirittura gelosa e furiosa con Javier sospettando di lui. Shaila inizia però a sospettare qualcosa, dato che la sera prima i due si erano dichiarati eterno amore. Poi spunta l’ipotesi Zeudi Di Palma, ma anche in questo caso non ci sono certezze.

Il primo ad avere un sospetto su Federico Chimirri è proprio Lorenzo Spolverato che come sappiamo non è solito farsi trascinare in scherzi di questo tipo che definisce piuttosto infantili. Dopo qualche sorriso sornione, Federico Chimirri arriva a confessare tutta la verità, rivelando di essere stato lui. Appena lo scopre, Shaila si mette a ridere e abbraccia Helena Prestes rassicurandola dato che quest’ultima aveva paura di offenderla. Paradossalmente, questo scherzo è riuscito a riunire alcuni concorrenti che solitamente non si parlano e non vanno molto d’accordo, regalando un sospiro di sollievo dopo le tensioni della sera prima.