Federico Chimirri rompe il silenzio dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello. Nella puntata di giovedì, 6 marzo, Federico ha perso il televoto contro Chiara Cainelli, Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti, dovendo lasciare per sempre la Casa più spiata d’Italia. Un’esperienza breve quella dello chef, essendo entrato solamente lo scorso gennaio insieme a Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta, come parte dell’ultimo gruppo di ‘nuove entrate’. Nonostante ciò, però, l’ex concorrente di MasterChef è riuscito comunque a conquistare il pubblico, anche grazie alla sua vicinanza ad alcuni degli inquilini più amati dagli spettatori.

Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato: "Mi sono sentita insignificante"/ E lui si scusa: "Amo te"

Durante la sua permanenza in Casa, infatti, Federico ha stretto una forte amicizia con il gruppo formato da Javier Martinez, Helena Prestes, Stefania Orlando, Iago Garcia e Amanda Lecciso. Al contrario, si è più volte schierato contro la fazione capitanata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, avendo anche scontri con Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. Dopo essere uscito dal reality, l’ex gieffino pubblicato un post su Instagram, nel quale ha parlato della sua esperienza e ha ringraziato i suoi amici. Tuttavia, c’è un dettaglio che a tanti non è sfuggito.

Shaila Gatta, caduta di stile su Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello: "Curati"/ "Tommaso non emerge"

Federico Chimirri ignora Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dopo l’uscita dal Grande Fratello: la dedica social

“Anche se la mia avvenuta è stata breve, è stata un’esperienza incredibile e ricca di emozioni. Adesso torno alla mia musica e ai miei piatti, vi voglio bene”, con queste parole Federico Chimirri ha riassunto il suo indimenticabile percorso nel reality di Canale 5. Dopo aver lasciato la Casa più spiata d’Italia, il cuoco è stato travolto da un’ondata di affetto che lo ha lasciato spiazzato e immensamente grato. Difatti, ha voluto ringraziare tutti per i messaggi di supporto ricevuti in queste settimane.

Grande Fratello, Emanuele Fiori risponde a Shaila e Lorenzo: "Insicuri e infantili"/ "Io con Shaila? Mai"

Dopodiché, non poteva evitare di menzionare i suoi compagni di viaggio, glissando, però, su alcuni di loro. Federico ha infatti taggato Stefania, Javier, Helena, Iago e Amanda per ringraziarli dei momenti vissuti insieme, affermando che per lui sono diventati come una famiglia. Pur senza fare i loro nomi esplicitamente, però, ha comunque fatto riferimento a Shaila, Lorenzo, Chiara, Zeudi e Giglio in modo indiretto: “Anche con chi ho avuto contrasti ho vissuto un’esperienza irripetibile. Nonostante le differenze, resta comunque il rispetto”.