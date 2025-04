Anche dopo il Grande Fratello, sembra continuare l’amicizia tra Federico Chimirri e gli “Helevier”, ovvero la coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez. In questi giorni, Javier è volato a Milano per stare insieme alla fidanzata e conoscere il suo “mondo”. Proprio ieri sera, venerdì 4 aprile, i due hanno passato una serata in discoteca tra baci e abbracci, venendo immortalati dalle diverse persone presenti nel locale. Insieme a loro, poi, c’erano Federico e la sorella di Helena, Mariana. Quest’ultima ha supportato per mesi pubblicamente l’ex gieffina, sia tramite social che con diverse ospitate.

In realtà, da diversi giorni Federico e Mariana trascorrono molto tempo insieme alla coppia nata al GF, tanto da portare i fan degli “Helevier” non solo a pensare, ma addirittura a sperare in un coinvolgimento romantico tra di loro. Ebbene, pare che le intuizioni dei sostenitori degli ex gieffini non erano del tutto errate. Difatti, Federico e Mariana sono stati sorpresi in atteggiamenti piuttosto intimi nel locale: prima mentre ballavano stretti l’uno all’altra e poi mentre si scambiavano un lungo bacio.

E LIMONE FU TRA MARIANA PRESTES E FEDERICO CHIMIRRI pic.twitter.com/LmFBxzMnYx — Vans 😈 (@vansdeusmeu) April 5, 2025

Federico Chimirri e Mariana Prestes nuova coppia? Il bacio

Il video del bacio tra Federico Chimirri e Mariana Prestes ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando la reazione entusiasta dei fan di Helena Prestes e Javier Martinez. La “coppia”, infatti, sembra aver conquistato i sostenitori degli “Helevier“, che ora non fanno altro che richiedere uscite a quattro. D’altronde, Federico sta trascorrendo molto tempo con Helena e Javier, immortalandoli in video e storie Instagram per i loro numerosi fan. Nella Casa, lo chef aveva stretto una forte amicizia con i due, soprattutto con Javier, argentino come lui. Dunque, anche dopo il Grande Fratello, pare che il loro legami continui più forte che mai.

Ad ogni modo, il bacio tra Federico e Mariana ha provocato anche alcune polemiche. Da un lato, c’è chi pensava che Chimirri fosse impegnato, dato che nella Casa aveva menzionato più volte la presenza di una presunta ragazza. Sebbene non si trattasse di un fidanzamento ufficiale, l’ex gieffino aveva dichiarato di volerla rivedere al più presto. Ma, dati i recenti eventi, pare che le cose tra di loro non siano andate affatto bene. Dall’altro lato, poi, alcuni li stanno accusando di voler “accontentare” solo le fantasie dei fan, addirittura esasperando un’amicizia ‘speciale’ tra di loro.