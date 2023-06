Federico Chimirri, sfogo dopo la rottura con Giulia Cavaglià/ “Tanta sofferenza. Tradimento? Non parlerò mai”

Federico Chimirri rompe il silenzio dopo la rottura con Giulia Cavaglià: lo sfogo social

Dopo giorni dall’annuncio fatto da Giulia Cavaglià, Federico Chimirri ha deciso di rompere il silenzio. L’ex tronista di Uomini e Donne, con un post pubblicato su Instagram, ha rivelato la fine della loro storia d’amore, adducendo come motivazione la scoperta di un tradimento da parte di Federico. A questo annuncio non sono seguite ulteriori spiegazioni di Giulia, che ha chiesto ai fan di non incalzare su un argomento per lei doloroso.

Ecco però che a parlarne è finalmente Federico. Con una story pubblicata su Instagram, lo chef ha annunciato di essere in partenza, col desiderio di staccare da questo momento difficile e riprendersi.

Federico Chimirri: “La rottura con Giulia Cavaglià? Tanta sofferenza”

“Vi prego di non continuare a mandarmi articoli, messaggi o qualsiasi cosa riguardante la situazione.” ha esordito Federico nel suo lungo messaggio. “Sto attraversando un momento difficile e di tanta sofferenza. Non parlerò mai. Il gossip non è una cosa che mi appartiene.” ha quindi spiegato, chiarendo che “Non sarei mai capace di fare del male alla persona che amo e con cui ho condiviso tutto questo tempo. Non mi interessa cosa sia vero e cosa no. Quando una coppia si lascia non ci sono vincitori o perdenti. Non ci sono santi né carnefici, ci sono solo persone che soffrono. Quindi vi prego di smetterla.” Da qui la decisione di allontanarsi per un po’: “Adesso ho bisogno di spegnere e staccare da tutto e tutti, spero possiate capirmi. Buon viaggio a me, tornerò presto, più forte.”

