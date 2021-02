Federico Ciontoli, caso Vannini/ “Perseguitato da Iene, Quarto Grado, Chi l’ha visto”

In attesa della sentenza della Cassazione, Federico Ciontoli prova a «ricostruire la sua persona» per far comprendere le sue ragioni rispetto a quanto accaduto la sera in cui è morto Marco Vannini. Lo hanno spiegato i suoi legali nei giorni scorsi tramite una nota diffusa anche alla luce delle interviste che sta rilasciando in questo periodo. Come quella di oggi a Selvaggia Lucarelli tramite una diretta Facebook, in cui il figlio di Antonio Ciontoli ha duramente attaccato Le Iene, Quarto Grado e Chi l’ha visto, tre programmi che si sono lungamente e approfonditamente occupati dell’omicidio di Marco Vannini. Ha raccontato, ad esempio, di essere stato quasi assalito dalla troupe di Chi l’ha visto sul treno Verona-Roma, di Giulio Golia che lo ha aspettato per due giorni circa sotto casa e lo ha rincorso mentre andava a lavoro, così come di Chiara Ingrosso, che lo ha inseguito per le strade di Roma, tre episodi di cui peraltro aveva parlato anche nell’intervista rilasciata nei giorni scorsi a Il Dubbio.

«Giulio Golia mi aspettò sotto casa e mi rincorse. Io non volevo rilasciare interviste perché non ce la facevo a gestire l’emozione e la situazione, lui poi quando stavo cercando di andare via con la macchina, mi mise il piede nella portiera per non farmi partire. Gli chiesi di lasciarmi andare e lui lasciò il piede per provare ad estorcermi parole che non volevo dire», ha raccontato Federico Ciontoli nella diretta social con Selvaggia Lucarelli.

FEDERICO CIONTOLI “VITTIMA DI ABUSI MEDIATICI”

«Quello che sto facendo non è solo per me, non ci guadagno nulla. Ma so che ci sono state persone che hanno subito abusi mediatici come me, ce ne sono e ce ne saranno», la premessa di Federico Ciontoli, che poi ha ricordato un altro episodio relativo a Le Iene. «Nel video mandato in onda c’è quel pezzo in cui hanno provato a farmi parlare, ma hanno cancellato la mia voce. Io stavo chiedendo di lasciarmi andare e di togliere il piede dalla portiera». A tal proposito Selvaggia Lucarelli ha attaccato Giulio Golia («Lui non è giornalista») e Le Iene: «Il loro metodo è noto». Poi Federico Ciontoli ha fatto il nome di Chiara Ingrosso di Quarto Grado: «Ci aspettò sotto casa e ci inseguì fino a lavoro. Li fermammo noi perché non si erano identificati come giornalisti, ci stavano riprendendo col cellulare da dietro mentre andavo a lavoro, senza chiedermi nulla».

E poi ha raccontato un episodio che riguarda Chi l’ha visto: «Ero su un treno Italo, avevo il posto riservato. Non so come hanno fatto a rintracciare le informazioni, ma conoscevano il mio posto e la carrozza, avevano il posto dietro il mio sedile. Hanno fatto gran parte del viaggio provando a riprendere ed ascoltare le mie parole. Cercavano uno scoop che non poteva esserci. Poi poco prima di arrivare a Tiburtina hanno inscenato un’intervista nel vagone». Federico Ciontoli ha poi rivelato di aver denunciato ciò una volta arrivato a destinazione, ma non c’è stato nessun sviluppo.





