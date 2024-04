Federico con Aurora, La Pupa e il Secchione/ Coppia che piace e che diverte: il “segreto” del secchione…

Federico e Aurora stanno affinando la loro intesa in questa nuove edizione de La pupa e il secchione

Federico Rifugiato e Aurora sono una della coppie più simpatiche di questa edizione de La pupa e il secchione. Il gradimento del pubblico c’è tutto per lo “strano duo”, con l’insegnante di matematica, chimica e fisica, che sta cercando di acculturare la sua pupa, Aurora. Pian piano, Federico sta facendo entrare Aurora nel suo mondo, un mondo fatto di videogiochi, fumetti, scacchi, informatica e altre “passioni nerd”.

Federico si è fatto notare fin dal debutto, conquistando il cuore delle pupe con una dolcezza unica, ma anche mostrando un discreto talento nel ballo. Con questa dote, in particolare, ha catturato l’attenzione di Aurora, che ha deciso di sceglierlo come suo compagno di avventura. “Quando l’ho visto ballare ho detto è mio”, ha detto felice ed entusiasta Aurora dopo la sua scelta. Poi, nei giorni seguenti, hanno affinato la loro intesa nel gioco, tra esercitazioni varie.

Federico e Aurora de La pupa e il secchione stanno regalando grande divertimento e leggerezza

Di sicuro Federico e Aurora de La Pupa e il secchione hanno regalato momenti di grande leggerezza in questa edizione. Siamo ancora agli inizi, ma i due vogliono “contaminarsi” l’uno con l’altra per arrivare pronti alla prossima sfida. Tra gag, siparietti e tanto studio, questa coppia promette di arrivare lontana. Anche se siamo ancora nelle prime puntate, il feeling tra Aurora e Federico sembra consolidato.

Lui dice che il suo segreto è la dolcezza, ma al di là di queste considerazioni c’è grande curiosità di vedere come si è evoluto il rapporto tra i due in questi giorni. La settimana scorsa hanno chiuso al quarto posto in classifica, questa settimane il secchione Federico vuole alzare l’asticella. Riuscirà a centrare l’obiettivo con la sua pupa?

