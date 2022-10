Federico Dainese, bacio a Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Noemi e…

Federico Dainese e l’attrazione per Noemi a Uomini e donne

Federico Dainese non nasconde la forte attrazione per Noemi, la corteggiatrice che, dopo avergli parlato del suo lavoro, ha tirato fuori la propria bellezza e sensualità. Tra tutte le ragazze che lo stanno corteggiando, Noemi è sicuramente quella che ha colpito maggiormente il tronista che ha ammesso di trovarla molto “sexy”. In esterna, tra i due, non mancano abbracci, carezze e piccole attenzioni che evidenziano il feeling tra i due. Federico, infatti, non fa che portarla in esterna e, in una delle ultime puntate, ha preferito uscire con lei lasciando a casa Monica e scatenando la reazione di Maria De Filippi.

“Facevi prima a dire che ti piace di più Noemi, invece di dirle che non uscivi con lei per una frase che ha detto… Io non ce la faccio a fare finta di niente. Non è una frase che non ti fa piacere una ragazza, se ti piace tanto te la fai passare. Se questa frase te l’avesse detta Noemi, con lei ci saresti uscito dai! Non la sopporti perché la trovi petulante”.

Federico Dainese e Noemi: primo bacio a Uomini e Donne

Federico Dainese si è tuffato a capofitto nella conoscenza con Noemi e, come svelando le anticipazioni della nuova puntata riportate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, nel corso dell’appuntamento odierno, Federico dovrebbe tornare ad accomodarsi al centro dello studio per rivivere l’esterna con Noemi e rivedere il suo primo bacio a Uomini e donne.

Come reagiranno le altre corteggiatrici di fronte al bacio tra Federico e Noemi? Tra le reazioni più attesa c’è quella di Monica che potrebbe decidere di eliminarsi non condividendo l’atteggiamento del tronista.

