Federico Dainese, chi è? / Il corteggiatore di Veronica Rimondi a Uomini e Donne

Federico Dainese: corteggiatore di Veronica Rimondi

Federico Dainese è uno dei corteggiatori di Veronica Rimondi, la tronista di Uomini e Donne. Nato il 5 gennaio 1997 a Genova, dove vive, Federico è un odontotecnico e organizzatore di eventi, stando a quanto si legge sul suo profilo Instagram. Il corteggiatore è anche uno giocatore di pallanuoto: campione d’Italia Under 20 nel 2017, milita come attaccante nel Bogliasco. Federico ha subito attirato l’attenzione della tronista Veronica con la sua spiccata simpatia. Per la prima esterna, andata in onda lo scorso 5 aprile, si è presentato vestito da idraulico, facendo riferimento alle parole della tronista che nel video di presentazione aveva detto di cercare il suo “Mimmo l’idraulico”. Veronica ha molto apprezzato l’ironia del suo corteggiatore: “È molto simpatico, ha sempre la battuta pronta, abbiamo riso, esce sempre il suo fare giocherellone”.

Federico Dainese a Uomini e Donne: geloso di Matteo

La conoscenza di Federico Dainese e Veronica Rimondi è iniziata a gonfie vele, ma è stata ostacolata dall’arrivo di un nuovo corteggiatore, Matteo. “È stata un’esterna un po’ particolare, positiva: in mezz’ora non ci siamo detti nulla. È stato tutto un ridere, uno scherzare, dire sciocchezze… però è significato molto. E mi piace esteticamente, ha una bellezza molto particolare”, ha detto la tronista dopo la prima esterna con il venticinquenne veneto. Il nuovo arrivato ha scatenato la prima lite tra Veronica e Federico. Il corteggiatore genovese ha abbandonato lo studio, offeso dal comportamento della tronista. Veronica lo ha raggiunto e il ragazzo ha avuto modo di esprimere la sua gelosia. Nella puntata di ieri, martedì 26 aprile, Veronica Rimondi ha ribadito di sentirsi molto a suo agio con Federico Dainese, ma sente la mancanza di gesti evidenti di affetto.

