Federico Dainese, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne/ “In amore sono un sottone, do tutto!”

Federico Dainese, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Si chiama Federico Dainese il nuovo tronista di Uomini e Donne, ha 25 anni e vive a Genova. È lui il nuovo ragazzo che siederà sul trono del dating show più seguito di sempre. Nel video di presentazione ufficiale, il ragazzo, che per lavoro fa l’odontotecnico, come da tradizione parla di sé, del suo lavoro, della sua vita e di cosa cerca dall’amore.

Rtl 102.5 Power Hits Estate 2022/ Diretta e scaletta cantanti: gaffe per Eros Ramazzotti

Federico lavora con il papà che è molto severo e che lo controlla a vista, ma è anche il “cocco della mamma” che cerca sempre di accontentarlo e di non farlo stancare. Come passione, nel tempo libero svolge gli allenamenti di pallanuoto.

“Quando mi piace una persona do tutto”

Federico Dainese è nato e vive a Genova ed ha già partecipato in passato a Uomini e Donne come corteggiatore di Veronica Rimondi. Scherzando sul rapporto lavorativo con suo padre, Federico ha rivelato che spesso il genitore lo definisce “Cimabue perché faccio una cosa giusta e ne sbaglio due“. È anche un giocatore di pallanuoto (sport con cui ha vinto uno scudetto). Arrivato il momento di parlare dell’amore, Federico racconta: “Quando mi innamoro divento quasi un sottone, sono molto impacciato, si vede proprio che mi piace una persona. Do tutto. Mi prendono sempre per il c*lo in poche parole“. Riuscirà a trovare la sua dolce metà nello studio di Uomini e Donne?

LA MANTIDE/Anticipazioni 31 agosto e diretta: La Mantide rivela l'omicidio originale

LEGGI ANCHE:

Mai fidarsi di una bionda/ Su Rai 2 un film thriller senza troppe aspettative

© RIPRODUZIONE RISERVATA