Federico Dainese, tronista Uomini e Donne/ Dopo Veronica Rimondi, cerca…

Federico Dainese, da corteggiatore e tronista di Uomini e Donne

Da corteggiatore a tronista di Uomini e Donne, il passo è stato breve per Federico Dainese che, dopo aver rotto il ghiaccio con le telecamere partecipando alla scorsa edizione del dating show di canale 5, è tornato sul luogo del delitto per diventare un tronista ufficiale della nuova edizione. Nella scorsa edizione, il venticinquenne Federico che lavora come odontotecnico presso lo studio del padre, single e con tanta voglia di innamorarsi, ha provato a conquistare il cuore di Veronica Rimondi.

Dopo alcune esterne che sembravano aver dato il via ad un feeling speciale, Veronica ha deciso di continuare il proprio percorso con altri ragazzi. Per Federico, così, l’avventura nel programma di Maria De Filippi è così finito, ma non per la redazione di Uomini e donne che ha scelto di puntare su di lui come tronista.

Federico Dainese, favola d’amore a Uomini e donne?

Federico, nel video di presentazione, ha ammesso di non essere mai stato molto fortunato in amore. Dolce e gentile, il tronista di Uomini e Donne ha spiegato di essere “un sottone” in amore e di donarsi totalmente alla persona che ha accanto. Purtroppo, però, finora non è stato ripagato e a Uomini e Donne cerca una ragazza sincera e che lo scelga per la persona che è e non per ciò che fa o che possiede.

Idee determinate, dunque, per Federico che spera di riuscire a trovare la ragazza dei suoi sogni nel programma di Maria De Filippi dove sono nate tante storie coronate in seguito dal matrimonio e dalla nascita dei figli. Riuscirà, dunque, a vivere la sua favola d’amore?

