Federico Dainese, Uomini e Donne/ Bacio con Noemi: Monica si elimina e…

Federico Dainese tra Noemi e Monica a Uomini e Donne

Federico Dainese protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne? Il tronista non è ancora riuscito a ricevere l’approvazione del pubblico che non si è ancora appassionato al suo percorso. Sin dal primo incontro, Federico ha mostrato un forte interesse per Noemi per la quale non ha mai nascosto di provare una grande attrazione fisica. Noemi, dal canto suo, ha mostrato tutta la propria bellezza e sensualità raccontandogli anche di quella che è la sua vita fuori da Uomini e donne.

Nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Federico e Noemi rivivranno quella che è stata la loro ultima esterna in cui si sono lasciati andare scambiandosi un bacio.

Federico Dainese, la reazione di fronte all’eliminazione di Monica

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, inoltre, non mancheranno i colpi di scena nel trono di Federico Dainese che si godrà le immagini dell’esterna con Noemi, ma dovrà anche fare i conti con la decisione di Monica. Quest’ultima, sin dalla prima esterna, ha messo in chiaro la volontà di trovare un uomo con cui costruire qualcosa di importante e che possa essere per lei un valido supporto.

Dopo aver visto il bacio tra Federico e Noemi, Monica annuncerà la scelta di eliminarsi e di lasciare definitivamente la trasmissione. Dalle anticipazioni pare che Federico accetterà la sua scelta senza battere ciglio. Tale reazione scatenerà le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari?

