Federico Dainese, Uomini e Donne/ Esterna con Vincenza, ma in studio Elena…

Federico Dainese tra Vincenza ed Elena a Uomini e Donne

Federico Dainese torna al centro dello studio di Uomini e Donne per confrontarsi con Vincena, la corteggiatrice che ha scelto di portare in esterna. Il tronista che, contrariamente a Federico Nicotera che ha scelto di concentrarsi sulla conoscenza di Alice e Carola, non ha ancora una preferenza netta per una corteggiatrice. Tra le tante con cui è uscito, nelle ultime puntate del dating show di canale 5, ha espresso una preferenza proprio per Vincenza, una delle ultime corteggiatrici arrivare in trasmissione.

Uomini e donne, anticipazioni 21 dicembre 2022/ Federico Dainese rischia il trono?

Bellissima e con un fisico mozzafiato, Vincenza ha conquistato subito le attenzioni del tronista. Federico e Vincenza, così, sono usciti nuovamente insieme e l’attrazione, tra i due, è evidente. Cosa accadrà, dunque, tra i due?

Federico Dainese, lite con Elena

Tra Federico Dainese e Vincenza, la frequentazione prosegue e tra i due l’attrazione è evidente. I due regalano una bellissima esterna, ma in studio, si scatena una discussione con Elena. Quest’ultima, visibilmente infastidita dall’atteggiamento del tronista, esprime le proprie perplessità su Federico e in studio si scatena la discussione.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori: nata Maria Vittoria/ La prima foto e...

Elena, in particolare, protagonista a sua volta di un’esterna con Federico, afferma di essere arrabbiatissima con il tronista e, in studio, la discussione si infiamma. Il tronista, sempre più in difficoltà, appare molto lontano da una scelta. Vincenza ed Elena, per il momento, restano le corteggiatrici più vicine a Federico. Tra le due ci sarà la sua scelta?

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne: l'ultima puntata é il 22 dicembre 2022/La data del ritorno é nel 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA