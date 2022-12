Federico Dainese, Uomini e Donne/ “Ho pensato a Vincenza”. Maria: “I leggins ti…”

Federico Dainese tra Elena e Vincenza

Federico Dainese si accomoda al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 5 dicembre. Il tronista non ha ancora una corteggiatrice con cui sta costruendo una conoscenza stabile. Non avendo ancora le idee chiare, sta portando in esterna diverse ragazze. Nella puntata di oggi, Federico si è accomodato al centro dello studio per parlare con Elena e Vincenza. L’arrivo in studio di Elena colpisce Federico per il look. Elena, infatti, arriva con dei leggins di pelle, top e giacca extra large. “Molto sexy”, commenta il tronista scatenando le risate di Gianni che aveva preannunciato una reazione del genere.

Al centro dello studio, poi, Federico rivive l’esterna vissuta con Vincenza, una delle ultime corteggiatrici arrivate in studio per lui. Dopo aver rivisto l’esterna, il tronista ammette di aver pensato più a lei che ad Elena scatenando la reazione di Maria De Filippi.

Maria De Filippi stuzzica Federico Dainese

“Mi è rimasta tanto perchè pensavo fosse una persona diversa…”: è il primo commento di Federico in studio dopo aver rivisto l’esterna con Vincenza. “Quando l’hai vista in leggins hai capito che ti piaceva?”, chiede Maria De Filippi stuzzicandolo. Gianni Sperti è convinto che Federico si soffermi solo sull’aspetto fisico delle ragazze cambiando opinione ogni settimana. “Io sono andata in esterna con un semplice leggins e delle calze antiscivolo”, commenta Vincenza.

“Non va mai bene come vengono vestite le ragazze”, commenta Federico che difende il proprio interesse per Vincenza. “Se Elena dovesse andare via ti dispiacerebbe?”, chiede ancora la conduttrice. “Sì perchè mi piace”, conclude Federico.

