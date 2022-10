Federico Dainese, Uomini e Donne/ Prime esterne e colpo basso a Federico Nicotera?

Prime esterne per Federico Dainese

Per Federico Dainese è finalmente arrivato il momento di sedersi al centro dello studio per rivivere le prime esterne fatte con le corteggiatrici che hanno accettato di partecipare all’appuntamento al buio. Dopo essersi presentato e aver rotto il ghiaccio, Federico ha cominciato a portare in esterna le prime ragazze e, nel corso della nuova puntata del programma di Maria De Filippi, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” avrà la possibilità di sedersi di fronte alle sue corteggiatrici per fare un bilancio delle prime esterne.

Come saranno andate le prime esterne dell’ex corteggiatore di Veronica Rimondi? Avrà avuto il primo colpo di fulmine per una delle corteggiatrici con cui è uscito? Non ci resta che aspettare l’inizio della nuova puntata di Uomini e Donne per scoprirlo.

Rivalità tra Federico Nicotera e Federico Dainese?

Nella puntata di Uomini e donne trasmessa il 3 ottobre, al centro dello studio, si è accomodato Federico Nicotera che, dopo un’esterna con Naomi da cui era stato colpito fisicamente, ha deciso di eliminarlo non avendo ricevuto da lei quel trasporto mentale che si aspettava. Naomi, però, almeno per il momento, non ha ancora abbandonato definitivamente il programma dal momento che Federico Dainese non ha ancora espresso la propria opinione.

Dainese deciderà di far restare in trasmissione Naomi per cominciare con lei una conoscenza? Qualora dovesse decidere di tenere Naomi, farà partire la rivalità con il collega tronista? Per il momento, i due sembrano avere gusti diversi: sarà sempre così o ci sarà un colpo di scena?

