Federico De Flaviis/ Foto, un futuro al fianco di Ernst Knam (Bake Off Italia)

Federico De Flaviis è rimasto nel cuore degli ammiratori di Bake Off Italia e non solo perchè si tratta del vincitore della scorsa edizione. Il ragazzone dal viso da bambino è riuscito a dimostrare di avere molte qualità nell’arte della pasticceria ed ha coltivato il suo sogno di lavorare nel mondo della ristorazione. Per ora è ancora solo uno studente, ma le creazioni che ha condiviso nel corso di questi mesi su Instagram ci spingono ad ipotizzare che potrebbe essere uno dei futuri mastri pasticceri italiani di sicuro successo. Una delle sue ultime torte è la A-more, una frolla alla nocciola con frangipane alla mandorla, farcitura con composta di more e sormontata da una ganache montana yuzu e cioccolato bianco. Una vera delizia, da leccarsi i baffi, e molto bella anche da vedere. Clicca qui per guardare il post di Federico De Flaviis. Gli ammiratori tra l’altro non dovranno attendere molto prima di rivederlo a Bake Off Italia 2019, visto che sarà ospite nella puntata di oggi, venerdì 4 ottobre. Un grande ritorno per il più giovane vincitore del reality culinario di Real Time, ancora molto emozionato di quanto vissuto sotto al tendone. “Essendo minorenne e abitando in provincia di Como, tornavo a casa e quindi mi sentivo un po’ isolato dal gruppo”, ha confessato a Life and People parlando della sua esperienza come concorrente. Forse all’inizio nessuno contava sulla sua vittoria, amici e famiglia compresi, ma Federico è riuscito a trasformare l’ansia della competizione in un’esperienza dorata.

Federico De Flaviis, Bake Off Italia: diventerà discepolo di Ernst Knam?

Federico De Flaviis potrebbe diventare il prossimo discepolo di Ernst Knam. Il giudice più severo di Bake Off Italia ha già posato gli occhi sul concorrente che ha vinto l’edizione dell’anno scorso e a quanto pare gli avrebbe già offerto qualche opportunità nel suo laboratorio, ma solo quando avrà ultimato gli studi attuali. Si tratta di un vero trampolino di lancio per il giovane Federico, che già sogna di poter aprire un giorno una pasticceria tutta sua. “Io spesso davo le stesse basi, così mi ricordavo solo quella ricetta”, rivela a Ciao Como parlando della sua esperienza nel tendone. Il punto più difficile per il vincitore della sesta edizione è stato ricordarsi tutte e 60 le ricette che avrebbe potuto sfruttare durante le prove. Con un piccolo trucco però è riuscito a puntare sulla semplicità, anche se alla fine i progetti iniziali sono sempre stati mandati all’aria. “Di tutte le torte che abbiamo fatto, io non ho mai pensato ad una torta così ed è finita come l’avevo pensata”, aggiunge. Con i suoi 17 anni, il ragazzo di Lomazzo può dire di aver vissuto qualche esperienza in più rispetto ai coetanei. Il suo paesino tra l’altro ha scelto di consegnargli un encomio lo scorso gennaio, come ricorda La Provincia di Como, per la vittoria centrata nel programma di Benedetta Parodi.

Una splendida creazione





